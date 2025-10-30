Stars Lily Allen: Für heißen Promi-Flirt reiste sie fast 10.000 Kilometer nach Japan

Lily Allen - June 2025 - Avalon - Serpentine Summer Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 14:00 Uhr

Die Popsängerin nahm den langen Trip auf sich, um ihren Schwarm zu treffen.

Lily Allen flog fast 10.000 Kilometer nach Japan, um mit einem anderen Star zu flirten.

Die britische Popsängerin enthüllte, wie weit sie ging, um einen Promi-Schwarm zu treffen, nachdem sie gesehen hatte, dass dieser in dem asiatischen Land auf Tour war. In einem Q A mit dem ‚Interview‘-Magazin verriet Lily: „Nun, ich habe das nur ein paar Mal gemacht, und es war ziemlich sorgfältig geplant. Man muss sich in eine Position bringen, in der der Promi denkt, dass er dich entdeckt, nicht umgekehrt. Es gab einen bestimmten Promi, an dem ich romantisch sehr interessiert war, und ich habe mir seinen Tourplan angesehen – er würde nach Japan kommen.“

Die 40-Jährige fügte hinzu, dass sie daraufhin einen raffinierten Plan ausheckte. „Also habe ich sichergestellt, dass ich auf diesem Festival bin und eine der sehr wenigen englischsprachigen Personen auf demselben Festival wie er sein würde – was mich, denke ich, interessant gemacht hat“, erzählte sie. Lily packte aus, dass sie noch einem anderen Promi in Japan näherkam. „Tatsächlich waren meine beiden Promi-Stelldicheins in Japan – aber mit unterschiedlichen Promis“, offenbarte die ‚Not Fair‘-Künstlerin.

Vergangene Woche veröffentlichte Lily ihre neue Platte ‚West End Girl‘, ihre erste Platte seit sieben Jahren. Die Chartstürmerin bestritt, dass sie mit den Songs „Rache“ an ihrem Ex-Mann David Harbour nehme. „Damals habe ich wirklich versucht, Dinge zu verarbeiten, und das war großartig fürs Album. Jetzt fühle ich mich weder verwirrt noch wütend. Rache brauche ich nicht“, betonte sie. „Es ist kein grausames Album. Ich habe nicht das Gefühl, gemein zu sein. Es waren einfach die Gefühle, die ich damals verarbeitet habe.“