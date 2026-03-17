Stars Heidi Klum verrät Oscar-Geheimnis: Darum haben alle Stars auf dem roten Teppich so einen ‚Glow‘

Heidi Klum - AVALON - LA - Jan - 2026 - Pre-GRAMMY Gala/Salute BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 15:00 Uhr

Heidi Klum hat bei den Oscars 2026 nicht nur mit ihrem gewagten Look für Aufsehen gesorgt, sondern auch ein überraschend ehrliches Beauty-Geheimnis gelüftet.

Während viele Stars auf dem roten Teppich mit einem perfekten „Glow“ glänzten, steckt dahinter offenbar weniger Glamour als viele vermuten – und die GNTM-Chefin deckte dieses Detail jetzt auf.

Die 52-Jährige zog bei der glamourösen Veranstaltung in Los Angeles am Sonntag (15. März) in einer transparenten Designer-Robe mal wieder alle Blicke auf sich und gehörte zu den auffälligsten Gästen des Abends. Doch statt aufwendige Beauty-Tricks zu präsentieren, gab das Model einen ungewöhnlich bodenständigen Einblick hinter die Kulissen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ räumte Heidi mit einem weitverbreiteten Mythos auf. „Für alle, die zu Hause sind: Es ist schweißtreibend. Es ist heiß“, erklärte sie direkt vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre aus. Und sie machte deutlich, dass der begehrte Glow, der von Stars im Rampenlicht auszugehen scheint, oft ganz natürliche – und biologische – Ursachen hat: „Alle, die zu Hause sind, fragen sich, warum wir so glänzen, aber es ist eben warm.“

Die hohen Temperaturen, starke Scheinwerfer und aufwendigen Outfits sorgen laut Heidi Klum dafür, dass die Stars schnell ins Schwitzen kommen. Der vermeintliche Hollywood-Schimmer ist also häufig schlicht das Ergebnis von Hitze, Anstrengung und der körperlichen Reaktion auf ebendiese Faktoren – und kein exklusiver Beauty-Trick. Dabei zeigte sich Klum wie gewohnt selbstbewusst – sowohl bei der Oscar-Verleihung als auch bei der ‚Vanity Fair‘-Aftershow-Party. Auch auf Instagram gab sie Einblicke in ihr Styling und zeigte, dass zumindest ein kleiner Beauty-Helfer doch im Einsatz war: Vor dem Auftritt wurde unter anderem eine Bräunungscreme aufgetragen.

Abseits des roten Teppichs sorgt Heidi Klum derzeit auch mit persönlichen Aussagen für Aufmerksamkeit. Im Interview mit dem Magazin ‚Glamour Germany‘ sprach sie erst vor wenigen Tagen offen über ihre ADHS-Diagnose – und sieht darin keinen Nachteil. „Es ist meine Superpower“, erklärte sie selbstbewusst. Die Moderatorin beschreibt sich selbst als extrem aktiv: „Ich bin sehr hyperaktiv wegen meines ADHS. Ich kann tausend verschiedene Dinge gleichzeitig machen.“ Statt sich einschränken zu lassen, nutzt Klum diese Energie gezielt für ihre Karriere: „Ich arbeite an vielen Projekten gleichzeitig und lade mir immer noch mehr auf.“