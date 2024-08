Stars Lisa Kudrow: Sie arbeitet hart an den ersten Staffeln von ‚Friends‘

Bang Showbiz | 01.08.2024, 18:00 Uhr

Lisa Kudrow musste „viel Arbeit“ in die Anfänge von ‚Friends‘ stecken.

Die 61-jährige Schauspielerin wurde auf der ganzen Welt durch ihre Rolle als verrückte Sängerin Phoebe Buffay in der Sitcom der 1990er-Jahre an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer bekannt, gab aber zu, dass sie ein paar Staffeln brauchte, um sich wirklich in die Figur einzuleben.

In der SiriusXM-Show ‚Where Everybody Knows Your Name‘ sagte sie: „Es dauerte bestimmt eineinhalb Jahre, vielleicht zwei Staffeln, bevor ich das Gefühl hatte, Phoebe im Griff zu haben. Die Dinge, die sie sagte, waren so unverschämt unlogisch, dass ich, um sie zu rechtfertigen, dachte: ‚Uff!‘ Es hat einfach viel Arbeit gekostet, das herauszufinden.“ Dazu versuchte sich Lisa mit aller Kraft, in Phoebe hineinzuversetzen, und stellte sich Fragen wie: „In Ordnung, wie ist es möglich, dass ich denke, dass dies wahr oder eine gute Idee oder eine vernünftige Sache ist, die ich sagen kann?“ Sie fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Irgendetwas stimmt nicht, weil ich nicht die Arbeit mache, die ich gemacht habe.‘“

Die ‚Better Nate Than Ever‘-Darstellerin dachte im zweiten Jahr sogar, dass sie „faul“ war, bis ihr Co-Star Matt – der Joey Tribbiani spielte – ihr einen Rat gab. Sie fügte hinzu: „Ich ließ nach. Ich war faul und wurde wirklich wütend auf mich selbst, und LeBlanc kam. Er fragte: ‚Was ist mit dir los?‘ Ich sagte: ‚Ich bin faul. Ich mache nicht die Arbeit, die ich in der ersten und zweiten Staffel gemacht habe. Ich mache nicht die Arbeit, die ich für Phoebe gemacht habe, also kann es nicht gut sein.‘ Und er sagte: ‚Nein, du weißt jetzt, wer die Figur ist. Du musst dir nicht die Arbeit machen, die du dir vorher gemacht hast. Du hast es jetzt verstanden.‘“