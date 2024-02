Film Lorenzo di Bonaventura wollte ‚Madame Web‘ vom Rest des ‚Spider-Man‘-Universums fernhalten

Lorenzo Di Bonaventura - June 2023 - Famous - Transformers Rise of the Beasts European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 18:00 Uhr

Lorenzo di Bonaventura erzählte, dass er ‚Madame Web‘ von dem Rest des ‚Spider-Man‘-Universums von Sony fernhalten wollte.

Der 67-jährige Produzent arbeitete an dem neuen Superheldenfilm mit und verriet, dass er und Regisseur S.J. Clarkson der Meinung gewesen seien, dass es für die Entwicklung von Dakota Johnsons Rolle der Cassie Webb besser wäre, wenn ein eigenständiger Ansatz gewählt würde.

In einem Interview gegenüber ‚Collider‘ erklärte Lorenzo: „Bevor ich darin involviert war, hat es ein Drehbuch gegeben, und bevor auch S.J. involviert gewesen ist. Wir beide sahen echt den Vorteil darin, nicht die Last der Bindung all dieser anderen Dinge tragen zu müssen, die verschwunden sind. Es wäre albern zu glauben, dass man dem nicht die Ehre erweist und es nicht anerkennt, was wir machen, aber das hat uns in gewisser Weise echt die Freiheit gegeben, eine reine Geschichte erzählen zu können.“ Di Bonaventura fügte hinzu, dass die isolierte Geschichte es ihnen ermöglichte, sich vollständig auf die Handlung zu konzentrieren, in der Cassie drei jungen Frauen mit besonderen Kräften (gespielt von Sydney Sweeney, Isabela Merced und Celeste O’Connor) hilft, nachdem sie eine Vision über ein gefährliches Individuum (Tahar Rahim) hat, in der die Person plant, dem Trio das Leben zu nehmen.