Bewegende Posts in sozialen Netzwerken Lothar Mathäus und Jürgen Klinsmann trauern um Andreas Brehme

Andi Brehme wurde 63 Jahre alt. (ncz/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 21:11 Uhr

Andi Brehmes plötzlicher Tod schickt Schockwellen durch die Fußballwelt. WM-Kollegen wie Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann trauern um ihren "Helden".

Die Fußball-Welt trauert um Andi Brehme (1960-2024). Der Weltmeister und Final-Torschütze von 1990 verstarb in der Nacht auf Dienstag (20. Februar) im Alter von nur 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Weggefährten des Nationalspielers wie Lothar Matthäus (62) oder Jürgen Klinsmann (59) haben sich im Tagesverlauf in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet, und nehmen Abschied vom WM-Helden von 1990.

Lothar Matthäus, der bei der Fußball-WM 1990 Kapitän der deutschen Nationalelf war, teilte auf seinem Instagram-Account mehrere Fotos, die ihn mit Brehme zeigen. "Andi. Mein Freund. Mein Mitspieler. Mein Held", schreibt Matthäus dazu. Die Fotoserie zeigt einen lachenden Brehme, wie er Matthäus in die Vereinsfarben des FC Bayern gehüllt die Hand schüttelt. Auf einem weiteren Foto posieren Matthäus und Brehme in den Trikots von Inter Mailand. Beide liefen zwischen 1988 und 1992 für den italienischen Club auf. Ein weiteres Bild zeigt die Feierlichkeiten nach dem WM-Triumph 1990. Ein lachernder Brehme trägt den Siegerpokal in der Hand.

Jürgen Klinsmann ist "fassungslos"

Auch der frühere deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, ebenfalls Teil des siegreichen Teams von 1990 und zwischen 1989 und 1992 Brehmes Teamkollege bei Inter Mailand, erinnert auf Instagram an seinen Weggefährten. Zu einer Szene aus dem WM-Finale von 1990, die Brehme und seine Mitspieler beim Torjubel zeigt, schreibt Klinsmann: "Lieber Andy, wir sind fassungslos, dass Du von uns gegangen bist. Du warst immer für uns da und hast uns zum Weltmeister 1990 gemacht! Wir werden Dich immer in unseren Herzen tragen und Dir für immer dankbar sein!"

Oliver Kahn und Philipp Lahm trauern

Auch Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn (54) meldete sich bei X (ehemals Twitter) zu Wort. "Wir verabschieden uns von Andreas, der sich seine Liebe zu unserem Lieblingssport immer bewahrt hat. Ich werde nie unsere großartigen gemeinsamen Zeiten bei der Nationalmannschaft vergessen, seine bodenständige und humorvolle Persönlichkeit hat allen Freude bereitet", schreibt Kahn.

Philipp Lahm (40), Weltmeister von 2014 und wie Brehme ehemaliger Bayern-Spieler, schrieb bei X zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Andreas Brehme: "Meine ersten bewussten Erinnerungen als Fußballfan sind mit Andy Brehme verbunden. 1990 habe ich mit meinem Opa so gut wie jedes Spiel im Fernsehen geschaut." Brehme seine in Italien zu einem "Idol" Lahms geworden. Er schließt seinen Post mit den Worten: "Es ist ein trauriger Tag für den deutschen Fußball und für mich. Ruhe in Frieden."

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino (53) hat sich in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet. "Die Nachricht vom Tod von Andreas Brehme im Alter von nur 63 Jahren macht mich sehr betroffen. Erst letzten Monat waren wir beide noch gemeinsam in München, um das Leben des großen Franz Beckenbauer zu würdigen. Es ist tragisch, dass wir nun den Tod von Andy betrauern." Den Verstorbenen nennt Infantino "eine Ikone des Weltfußballs und eines meiner Idole".