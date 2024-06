Stars Luca und Christina Hänni: Kinderwagen mit Elektroantrieb

Bang Showbiz | 07.06.2024, 15:07 Uhr

Der DSDS-Sieger und die Profitänzerin haben sich einen strombetriebenen Kinderwagen angeschafft.

Luca und Christina Hänni werden ihr Baby in einem E-Kinderwagen herumkutschieren.

Der ehemalige DSDS-Sieger und die Profitänzerin bereiten sich derzeit auf die anstehende Geburt ihrer Tochter vor. Auch einen Kinderwagen haben sich die werdenden Eltern selbstverständlich angeschafft. Dabei setzte das Paar aus bestimmten Gründen auf ein strombetriebenes Modell. „Leute, zu unserer Verteidigung: Wir wohnen hier am Hügel“, erklärte Luca die ungewöhnliche Entscheidung in seinem Podcast ‚Don’t Worry, Be Hänni‘. Ihr Traumhaus, das die beiden Stars vor etwa einem Jahr endlich beziehen konnten, liegt in den Schweizer Bergen. Den wunderbaren Ausblick müssen Luca und Christina jedoch mit einem anstrengenden Anstieg bezahlen. Deshalb haben sie sich zuletzt nicht nur E-Bikes, sondern eben auch einen batteriebetriebenen Kinderwagen zugelegt.

Dass sie als professionelle Tänzerin kein Problem damit habe den Wagen tagtäglich bergauf zu schieben, betont Sportskanone Christina im Podcast. Sicherheitsbedenken habe der ‚Let’s Dance‘-Star dagegen beim Abstieg. „Wenn er mir aus den Händen rutscht, dann bremst der E-Kinderwagen ab“, erklärt sie. Und auch Luca scheint weiterhin überzeugt von seiner Investition: „Der unterstützt beim Hochfahren und beim Runterfahren. Braucht man natürlich eigentlich nicht, aber ich glaube, bei uns war es echt eine gute Anschaffung, auch einfach aus Sicherheitsgründen.“