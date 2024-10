Stars Luke Evans: Als Zeuge Jehovas wollte er seine Homosexualität „in Ordnung bringen“

Bang Showbiz | 28.10.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über seine schwierige Jugend als Teil der Zeugen Jehovas.

Luke Evans‘ Glaube ließ ihn denken, schwul zu sein sei ein „Todesurteil“.

Der ‚Die Schöne und das Biest‘-Darsteller wurde als Zeuge Jehovas erzogen und ließ sich im Alter von dreizehn Jahren taufen, da er dies als seine letzte Chance auf Erlösung sah.

Im Interview mit der Zeitung ‚The Guardian‘ erzählt der Schauspieler: „Ich dachte, wenn ich das tue, verschwindet vielleicht der Rest. Ich war so verwirrt und ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Das Einzige, worüber ich mit Menschen, die ich kannte, reden konnte, war die Religion. Sie nahm unsere Gespräche in Beschlag. Ich dachte, ich könnte mich auf etwas anderes konzentrieren und hoffen, dass das andere verschwindet. Das könnte mich von meinen Gedanken ablenken, von den schlechten Dingen.“

Der 45-Jährige fügt hinzu: „Jeden Abend lasen sie in der Gemeinde Schriften vor, in denen sie schreckliche Dinge darüber sagten, wie ich mich fühlte und zu wem ich mich möglicherweise entwickeln würde. Alles, was mir durch den Kopf ging, war: Wenn ich das nicht in Ordnung bringe, werde ich meine Mutter und meinen Vater verlieren. Ich werde alles verlieren, was ich je gekannt habe, und ich werde auch bei Armageddon sterben, also gebe ich mir selbst ein Todesurteil, wenn ich das nicht in Ordnung bringe.“

Der Brite hatte mehr Angst, von seinen Eltern verstoßen zu werden, als sein Leben wegen seiner sexuellen Orientierung zu verlieren. „Das Einzige, was für mich zählte, waren meine Mutter und mein Vater. Als ich erkannte, wer ich war und was ich tun musste, um der zu sein, der ich war, war mir das mit dem Sterben eigentlich egal“, gesteht er.