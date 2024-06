Stars Lupita Nyong’o: Deshalb machte sie ihr Liebes-Aus öffentlich

Lupita Nyong'o attends the 94th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2024, 11:52 Uhr

Die Schauspielerin erklärt, wieso sie öffentlich über die Trennung von ihrem Freund sprach.

Lupita Nyong’o verrät, warum sie mit ihrer Trennung von Selema Masekela an die Öffentlichkeit ging.

Die ‚12 Years a Slave‘-Darstellerin gab ihre Beziehung mit dem TV-Moderator und Schauspieler im Dezember 2022 bekannt. Doch bereits zehn Monate später verkündete sie in einem Instagram-Post das traurige Ende der Beziehung. Nun erklärt die Schauspielerin gegenüber dem ‚Glamour‘-Magazin, warum sie sich im Oktober dazu entschloss, ihre Trennung in den sozialen Medien bekanntzumachen.

„Ehrlich gesagt war der Gedanke, die Leute nacheinander informieren zu müssen, grauenvoll. Ich hatte die Entscheidung getroffen, die Beziehung mit der Welt zu teilen, und ich wollte die Entscheidung treffen, das Ende der Beziehung mit der Welt zu teilen“, erläutert sie. „Ich wusste, dass die Ankündigung oder das Teilen mit der Welt einen Nachhall zur Folge haben würde, mit dem ich mich auseinandersetzen müsste. Es gibt eine Zeit, in der man offen sein sollte, und eine Zeit, in der man es nicht sein sollte, und ich habe diese Zeit gewählt, um offen zu sein.“

Die 41-Jährige will in Zukunft deutlich weniger über ihr Privatleben preisgeben. „Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich getan habe, und ich möchte es nicht mehr tun. Ich möchte diesen Teil von mir nicht mehr teilen“, stellt sie klar.