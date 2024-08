Stars Lupita Nyong’o: Trauer um Chadwick Boseman

Lupita Nyongo - June 2024 - Avalon - A Quiet Place Day One Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:42 Uhr

Die Schauspielerin hat den Tod ihres Kollegen noch immer nicht ganz überwunden.

Lupita Nyong’o gedenkt ihrem Kollegen Chadwick Boseman an dessen viertem Todestag.

Der ‚Black Panther‘-Darsteller verstarb am 28. August 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs. Vier Jahre nach seinem Tod teilte die Schauspielerin jetzt ein bewegendes Zitat, in dem das Gefühl von Trauer als „Preis der Liebe“ bezeichnet wird. Unter ein Foto ihres Co-Stars schrieb Lupita auf Instagram: „Trauer hört nie auf. Aber sie verändert sich. Sie ist ein Weg, kein Ort zum Verweilen. Trauer ist kein Zeichen von Schwäche oder von fehlendem Glauben. Sie ist der Preis der Liebe.“ Dazu schrieb die Hollywoodikone: „In Erinnerung an Chadwick Boseman. Für immer.“

In einem kürzlichen Interview mit ‚People‘ gab Lupita außerdem preis, dass ihre Darstellung einer krebskranken Frau im Horrorfilm ‚A Quiet Place: Tag Eins‘ ihr dabei geholfen habe, den Verlust ihres Freundes zu verarbeiten. „Es war beängstigend dort hingehen zu müssen… [die Rolle] wird mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert, sogar bevor die Apokalypse beginnt, und ihr Leben läuft ihr davon. Es war erschreckend, psychisch und emotional. Am Ende war es sehr therapeutisch, denn nur einige Jahre zuvor hatte ich den Tod von Chadwick Boseman miterlebt, der mich bis ins Tiefste erschütterte. Ich dachte definitiv viel darüber nach.“