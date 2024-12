Sie ist rund 32 Milliarden Dollar schwer MacKenzie Scott spendete 2024 zwei Milliarden US-Dollar

MacKenzie Scott ist seit 2019 von Jeff Bezos geschieden. (dr/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 13:03 Uhr

MacKenzie Scott hat ihre beeindruckende Spendenserie fortgesetzt: Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos gab 2024 weitere zwei Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke. Insgesamt spendete sie in nur fünf Jahren über 19 Milliarden Dollar.

Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) setzt ihre außergewöhnliche Spendenserie fort: MacKenzie Scott (54) hat in einem aktuellen Blogeintrag bekannt gegeben, dass sie allein im Jahr 2024 weitere zwei Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet hat. Insgesamt wurden knapp 200 unterschiedliche Organisationen von ihr im ablaufenden Jahr bedacht. Damit beläuft sich die Gesamtsumme ihrer Spenden in den vergangenen fünf Jahren auf über 19 Milliarden Dollar.

Die Milliardärin, die laut aktuellen Zahlen des "Forbes"-Magazins derzeit ein Vermögen von rund 32 Milliarden Dollar besitzt und damit die 6. reichste Frau bzw. der 43. reichste Mensch der Welt sein soll, konzentrierte sich bei ihren jüngsten Spenden besonders auf Einrichtungen, die sich für wirtschaftliche Sicherheit und Chancengleichheit einsetzen. Rund 75 Prozent der Gelder gingen somit an gemeinnützige Organisationen, die Menschen in Not unterstützen – etwa durch bezahlbaren Wohnraum, Bildung oder Gesundheitsversorgung.

MacKenzie Scott empfindet große Dankbarkeit

Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat seit 2019 rund 2.500 gemeinnützige Organisationen unterstützt – im Übrigen ohne die Gelder an Bedingungen zu knüpfen. Die Empfänger können selbst entscheiden, wofür sie die Zuwendungen einsetzen. "Die Dankbarkeit, die ich für diese gemeinnützigen Organisationen, Fonds und Unternehmen empfinde, und die Dankbarkeit für die Menschen, die mir helfen, dieses Vermögen zu verschenken, ist ähnlich groß", berichtet Scott ihre Motivation. Sie sei inspiriert von all den Möglichkeiten, wie die Menschen ineinander investieren.

Das Vermögen der 54-Jährigen stammt größtenteils aus Amazon-Aktien, die sie nach ihrer Scheidung von Jeff Bezos im Jahr 2019 erhielt. Kurz darauf trat sie der Initiative "The Giving Pledge" bei und verpflichtete sich, mindestens die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Scott äußert sich nur selten öffentlich und kommuniziert hauptsächlich über Blog-Beiträge auf ihrer Website "Yield Giving".