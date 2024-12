"Wir gedenken der Opfer" Magdeburg-Attentat: Auch schwedisches Königspaar bekundet Anteilnahme

Königin Silvia und König Carl Gustaf haben nach dem Anschlag in Magdeburg ein Schreiben an den deutschen Bundespräsidenten verfasst. (ae/spot)

23.12.2024

Der Schock über den furchtbaren Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sitzt tief. Auch das schwedische Königspaar hat in einem am Sonntag veröffentlichten Brief seine Anteilnahme ausgedrückt. Königin Silvia stammt aus Deutschland.

Wie schon der dänische König Frederik X. (56) hat auch Carl XVI. Gustaf (78) von Schweden nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (68) geschrieben. Der auf den 21. Dezember datierte Brief wurde am Sonntag auf der Instagramseite des Königshauses veröffentlicht.

"Unser tiefstes Beileid"

Darin hat der schwedische Monarch auch im Namen seiner Frau, Königin Silvia (81), seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Auf Deutsch schrieb er: "Die Königin und ich möchten Ihnen anlässlich des tragischen Anschlags in Magdeburg am 20. Dezember unser tiefstes Beileid aussprechen. Wir gedenken der Opfer und ihrer Angehörigen an diesem traurigen Tag für Deutschland."

Königin Silvia stammt aus Deutschland. Sie wurde in Heidelberg geboren, ihr Abitur absolvierte sie 1963 in Düsseldorf. Anschließend besuchte sie das Sprachen- und Dolmetscher-Institut in München. Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München arbeitete sie als Hostess – und lernte dabei ihren späteren Ehemann kennen.

Am Samstag war bereits über die sozialen Medien ein Brief des dänischen Königs Frederik X., adressiert an "Seine Exzellenz Herrn Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier", veröffentlicht worden. Darin hieß es: "Zutiefst bestürzt über den tragischen Anschlag gestern Abend in Magdeburg spreche ich Ihnen und dem deutschen Volk mein aufrichtigstes Beileid aus." Und weiter: "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Möge ihnen in dieser schweren Zeit Trost und Stärke zuteilwerden."

Bei dem Anschlag am Freitagabend (20. Dezember), bei dem ein Auto über den Weihnachtsmarkt raste, wurden fünf Menschen getötet und rund 200 verletzt.