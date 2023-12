Musik Rebecca Ferguson: Sie will Musik zu ihren Bedingungen machen Rebecca Ferguson enthüllte, dass sie nur dann neue „Musik machen“ wird, wenn sie es auch zu ihren „Bedingungen“ machen kann. Die ‚Teach Me How To Be Loved‘-Sängerin hatte zuvor öffentlich verkündet, dass sie nach ihrer diesjährigen Tournee, die ihrem neuen Album ‚Heaven Part II‘ gewidmet war, eine „Auszeit“ vom Rampenlicht brauchte. Die 40-jährige Sängerin erzählte […]