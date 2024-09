Er wurde nur 51 Jahre alt Mary-Margaret Humes trauert um „Dawson’s Creek“-Kollegen Obi Ndefo

Mary-Margaret Humes spielte in "Dawson's Creek" die Mutter der Titelfigur. Sie erinnerte mit rührenden Zeilen an den früheren Kollegen Obi Ndefo. (ae/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 15:12 Uhr

Nach dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars Obi Ndefo hat sich seine frühere Kollegin Mary-Margaret Humes mit einem längeren Beitrag zu Wort gemeldet. Zu einem Video vom Set der Kultserie schrieb sie berührende Zeilen.

Obi Ndefo, der durch die Serie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Das teilte seine Schwester auf Facebook mit. 2019 hatte der Schauspieler bei einem Unfall beide Beine verloren.

Der US-Amerikaner war auch in Produktionen wie "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) und "Stargate SG-1" (1997) zu sehen. Seine bekannteste Rolle war aber die des Bodie Wells in "Dawson's Creek", die er von 1998 bis 2002 übernommen hatte.

Seine Schwester zeigt sich "untröstlich"

Der frühe Tod des Schauspielers und Yogalehrers wurde von seiner Schwester Nkem Ndefo am Samstag, 31. August, in einem Facebook-Post bekannt gegeben. Nähere Angaben zur Todesursache machte sie nicht. Sie schrieb in ihrem Beitrag: "Ich bin untröstlich über den Verlust meines jüngeren Bruders und weiß, dass er endlich Frieden gefunden hat." Dazu teilte sie ein Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt.

Heartbroken at the loss of my younger brother 💔 and knowing he’s finally at peace ❤️‍🩹🕊️✨ Posted by Nkem Ndefo on Saturday, August 31, 2024

"Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein"

Auch Schauspielkollegin Mary-Margaret Humes (70), die in der Serie Dawsons Mutter Gale Leery spielte, würdigte den Verstorbenen auf ihrer Instagramseite. "Es fällt mir schwer zu begreifen, dass du uns verlassen hast, mein lieber Freund. Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein. Was für ein Beispiel für reine, ungefilterte Liebe und Beharrlichkeit du warst, als du dich den Herausforderungen des Lebens in letzter Zeit gestellt hast." Sie werde "all unsere gegenseitigen Liebes- und Unterstützungsbekundungen" der vergangenen Jahre in Ehren halten. Dazu markierte sie einige der Serienstars wie Katie Holmes (45), Joshua Jackson (46) und James Van Der Beek (47). In den Hashtags ließ Humes noch wissen, man sei eine "TV-Familie" und "Freunde für immer".

Ndefos frühere Kollegin veröffentlichte zu ihren Worten ein kleines Video von Momenten hinter den Kulissen am Set der erfolgreichen Serie. Darin ist unter anderem zu sehen, wie der Schauspieler Katie Holmes während einer Probenszene umarmte und mit James Van Der Beek im Freien scherzte.

Von SUV erfasst

Obi Ndefo ereilte am 17. August 2019 ein schweres Schicksal: Der Schauspieler hatte nach einem Supermarktbesuch in Los Angeles gerade seine Einkäufe in sein geparktes Auto gepackt, als ihn ein SUV rammte. Dabei wurde sein rechtes Bein abgetrennt, während sein linkes Bein hängen blieb. Dieses musste amputiert werden. Ein Jahr später sagte er gegenüber der "Los Angeles Times": "Was mir passiert ist, ist einfach so schrecklich. Warum sollte ich das Ganze noch schlimmer machen, indem ich mich deswegen schlecht fühle?" Er habe keine andere Wahl, als damit zu leben.

Bei einer Spendenkampagne wurden mehr als 200.000 US-Dollar gesammelt, um die Kosten für Beinprothesen und den barrierefreien Umbau seines Hauses in Silver Lake zu decken.