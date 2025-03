Film James Van Der Beek nimmt ‚Sidelined‘-Rolle in Sequel wieder auf

Bang Showbiz | 28.03.2025, 11:00 Uhr

Der 'Dawson's Creek'-Darsteller steht nach seiner Krebsbehandlung wieder vor der Kamera.

James Van Der Beek kehrt nach seiner Krebsbehandlung zurück zur Arbeit – mit einer Rolle in der Fortsetzung seines Films ‚Sidelined: The QB and Me‘ von 2024.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Star hatte im vergangenen Jahr offenbart, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. Nun freut er sich darauf, nach seiner Krebsbehandlung wieder vor die Kamera zu treten: Der Schauspieler ist offiziell für den Film ‚Sidelined 2: Intercepted‘ an Bord.

Laut ‚Deadline.com‘ wird James in dem Sequel an der Seite von Drew Ray Tanner, Noah Beck, Siena Agudong, Charlie Gillespie und Roan Curtis zu sehen sein. Regisseur Justin Wu sagte: „Ich bin überglücklich, dass James und Drew für die Fortsetzung zurückkehren – sie haben dem ersten Film so viel Herz und Tiefe verliehen, und ihre Reise geht nun auf eine noch größere Weise weiter.“

Der Filmemacher schwärmte: „Mit Charlie und Roan, die zum Cast stoßen, heben wir die Spannung mit frischer Energie, unbestreitbarem Talent und neuer, dynamischer Chemie. Die Zusammenarbeit mit diesem Cast war eine absolute Freude und ich freue mich sehr, dieses nächste Kapitel mit ihnen zum Leben zu erwecken!“

Die Handlung des Films wird sich auf Quarterback Drayton (Beck) und seine Beziehung zu seiner Highschool-Liebe Dallas (Agudong) konzentrieren. Van Der Beek wird seine Rolle als Draytons Vater Leroy wiederaufnehmen.

Der Schauspieler offenbarte kürzlich, dass er sich darauf freut, seine Krebsbehandlung abzuschließen und wieder zur Arbeit zurückzukehren. „Ich habe das Gefühl, dass ich die Ziellinie sehen kann… Ich bin in einer Heilphase, was großartig ist“, verriet er in der TV-Show ‚Extra‘. „Ich gehe nächsten Monat wieder zur Arbeit. Diesen Monat nehme ich mir wirklich Zeit, um mich zu entspannen.“