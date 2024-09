Stars Mary-Margaret Humes zollt verstorbenem ‚Dawson’s Creek’-Co-Star Tribut

Mary-Margaret Humes - Beverly Hills - November 28th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 11:52 Uhr

Die Schauspielerin teilt emotionale Zeilen zum Tod ihres früheren Co-Stars.

Mary-Margaret Humes würdigt ihren verstorbenen ‚Dawson’s Creek‘-Kollegen Obi Ndefo mit einer emotionalen Instagram-Botschaft.

Die Schauspielerin war von 1998 bis 2002 an der Seite von Katie Holmes, James Van Der Beek und Joshua Jackson in der Erfolgsserie zu sehen. Am Samstag (31. August) wurde bekannt, dass der ehemalige Seriendarsteller Obi Ndefo im Alter von 51 Jahren gestorben ist. Auf Facebook gab seine Schwester Nkem Ndefo bekannt: „Ich bin untröstlich über den Verlust meines jüngeren Bruders und weiß, dass er endlich in Frieden ruht.“

Nun reagiert Mary-Margaret Humes auf den tragischen Verlust. „Diese Worte fallen mir nicht leicht“, schrieb sie in einem herzzerreißenden Instagram-Post. „Es ist schwer für mich, zu begreifen, dass du uns verlassen hast, mein lieber Freund. Du warst immer ein helles, strahlendes Licht und wirst es immer sein. Was für ein Beispiel an reiner, ungefilterter Liebe und Hartnäckigkeit hast du gegeben, als du dich den jüngsten Herausforderungen des Lebens gestellt hast.“

Dazu teilte sie ein Video mit gemeinsamen Erinnerungen. „Ich werde all unsere Botschaften der Liebe und Unterstützung, die wir uns in den letzten Jahren geschickt haben, in Ehren halten. Ruhe in Frieden, süßer Krieger“, schloss sie ihren emotionalen Tribut. Obi Ndefo spielte in der Serie die Rolle des Bodie Wells, der immer wieder in der Serie auftauchte, bevor er sich mit seiner Familie in der Capeside-Gemeinde niederließ.