Stars Meghan: Die Herzogin von Sussex ist rundum glücklich

Meghan and Harry - Lightway Academy in Abuja on May 10, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 08:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, ist „wirklich glücklich“.

Die 42-jährige ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry traten 2020 von ihren königlichen Pflichten zurück und es geht ihnen seitdem offenbar „großartig“ in ihrem neuen Leben in Kalifornien mit den Kindern Prinz Archie (5) und der zweijährigen Prinzessin Lilibet.

Meghan sagte nun gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Uns geht es einfach großartig. Und ich bin glücklich, unsere Familie aufwachsen und sich entwickeln zu sehen. Natürlich bin ich glücklich. Wir sind wirklich glücklich.“ Das Paar unternahm kürzlich eine dreitägige Tour durch Nigeria und Meghan fand es ergreifend, im Land zu sein und mehr über ihre Herkunft zu erfahren, nachdem ein Genealogie-Test zuvor ergeben hatte, dass sie zu 43 % Nigerianerin ist. Sie wolle ihr neues Wissen auch mit ihren Kindern teilen. Sie fügte hinzu: „Das ist so etwas Besonderes für eine Mutter, zu wissen, dass man es schaffen kann.“

Die Herzogin hofft, dass sie ein Vorbild für die jungen Frauen und Mädchen sein kann, die sie auf der Tour getroffen hat. Sie sagte: „Ich denke immer an mich als junges Mädchen zurück und an die Art von Inspiration, die ich bei anderen Frauen sehen wollte. Ich hoffe, dass ich in gewisser Weise ein Teil davon sein kann, vor allem für viele dieser jungen Mädchen. Ich habe mich selbst in ihnen gesehen. Ich sehe das Potenzial in all diesen jungen Mädchen – und übrigens auch in diesen kleinen Jungen. Es ist das, was wir bei unseren eigenen Kindern sehen – ichnen dieses Versprechen und diese Begeisterung für ihre Zukunft zu geben.“

Ein wichtiger Teil der Reise bestand darin, die Invictus Games hervorzuheben – einen von Harry ins Leben gerufenen Wettbewerb für verwundete und verletzte Veteranen – und der Herzog von Sussex stattete einem Militärkrankenhaus einen emotionalen Besuch ab. Er sagte: „Diese Erfahrung, zu wissen, wie das Leben nach einer Verletzung ist, gibt den Menschen so viel Hoffnung. Und Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung ist ein großer Teil davon… Sie wissen, was Afrika für mich im Laufe der Jahre bedeutet hat. Es ist ein sehr, sehr besonderer Ort, und ich bin sehr glücklich, Nigeria jetzt [bei den Invictus Games] einbeziehen zu können.“