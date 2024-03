Stars Meghan Trainor: Schweißtreibende Tour-Vorbereitung

Meghan Trainor - March 2024 - Audacy's Leading Ladies 2024 at Kings Theatre - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 10:55 Uhr

Die Popsängerin verrät, dass sie sich ordentlich ins Zeug legt, um fit für ihre Tour zu werden.

Meghan Trainor ist fleißig am Trainieren, um für ihre neue Tournee in Form zu sein.

Die Popsängerin war seit 2016 nicht mehr auf Tour und scherzt, dass es sich im Vorfeld ihres Live-Comebacks so anfühle, als würde sie für die Olympischen Spiele trainieren.

Im Gespräch mit ‚People‘ plaudert die Musikerin aus: „Ich fühle mich fit. Ich war noch nie so fit. Ich habe es meiner Familie schon gesagt. Ich habe gesagt: ‚Ich trainiere für die Olympischen Spiele, okay?‘ Ich will trainieren und mich gesund ernähren und mich gut fühlen, wenn ich tanze und singe. Ich will nicht so außer Atem sein, denn im Moment bin ich das!“

Die ‚Been Like This‘-Hitmacherin startet ihre US-Tournee im September und hat also noch ein wenig Zeit, um sich auf die schweißtreibenden Performances vorzubereiten. Ihr kommendes sechstes Studioalbum ‚Timeless‘ wird schon zwei Monate vorher, am 14. Juni, erscheinen. Zufällig fällt das Datum mit dem 32. Geburtstag ihres Mannes Daryl Sabara zusammen, mit dem sie die Kinder Riley (3) und Barry (acht Monate) hat. „Gern geschehen!“, scherzt Meghan. Daryl wiederum schwärmt: „Wie cool ist das denn?“