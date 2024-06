Stars Meghan Trainor: Sie bereut ihren Sex-Talk

Meghan Trainor - March 2024 - Audacy's Leading Ladies 2024 at Kings Theatre - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 10:00 Uhr

Meghan Trainor bereut es, dass sie sich über die intimen Probleme mit ihrem Mann im Schlafzimmer geäußert hat.

Die 30-jährige Sängerin hatte zuvor über ihr Sexleben mit Ehemann Daryl Sabara gesprochen und zugegeben, dass sie sich wünschte, sein bestes Stück wäre „kleiner“, weil der Sex mit ihm „schmerzhaft“ sei. Doch nun wünschte sie sich, sie hätte gar nichts gesagt.

In einem neuen Interview mit dem ‚The Pick Up‘-Podcast sagte sie: „Das Einzige, bei dem ich denke: ‚Bitte hör auf, Artikel darüber zu schreiben‘, ist, dass ich über Sex mit meinem Mann gesprochen habe und, dass ich mich danach unwohl fühle. Ich habe gesagt, dass er ein großer Junge ist und ich sehe immer wieder ‚Meghan läuft nach [dem Geschlechtsverkehr] komisch, weil ihr Mann ein großer Junge ist‘ und ich sage ‚Bitte hört auf, diesen Artikel zu schreiben.‘“

Die ‚All About That Bass‘-Hitmacherin heiratete den ‚Spy Kids‘-Darsteller 2018 und gab vor einem Jahr in ihrem eigenen ‚Workin‘ On It‘-Podcast offene Kommentare über ihr Liebesleben ab. Nachdem sie ihren Arzt konsultiert hatte, wurde bei der Songwriterin Vaginismus diagnostiziert – definiert als unwillkürliches Anspannen der Vagina – und sie gab zu, dass sie es bevorzugen würde, wenn ihr Mann einen „kleineren“ Penis hätte. Sie fügte hinzu: „Mir wurde gesagt, dass ich etwas habe, das Vaginismus heißt. Ich dachte, dass jede Frau, die herumläuft, während und nach dem Sex immer Schmerzen hat.“