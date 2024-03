Stars Mel B: 40er waren befreiend

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2024, 11:43 Uhr

Mel B hat es als „wirklich befreiend“ empfunden, in ihren 40ern zu sein.

Die 48-jährige Sängerin, die drei Kinder hat, Phoenix (25), Angel (16) und die 12-jährige Madison aus früheren Beziehungen, versteht, warum manche Frauen in Panik geraten, wenn sie den Meilenstein erreichen. Und obwohl das Jahrzehnt mit vielen „Herausforderungen“ einhergehen könne, glaubt sie, dass es eine Zeit für Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ist.

Mel B erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Du bist so alt, wie du dich fühlst. Zahlen sind nicht relevant. Du kannst ein bisschen Panik bekommen, wenn du in deine 40er kommst, weil die Dinge nicht ganz so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Du stehst vor einigen deiner schwierigsten Herausforderungen. Aber es hat auch etwas wirklich Befreiendes. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du dich da draußen bewegst oder ob du einfach bereit dafür bist. Aber es gibt viel über Frauen in ihren 40ern zu sagen, weil sie bewusster und selbstbewusster sind. Es ist ein Alter, mit dem man sich nicht anlegen sollte.“

Die Ehe des Spice Girls-Stars mit Stephen Belafonte endete 2017 mit Vorwürfen, er habe sie missbraucht, und obwohl sie „auf dem Weg zur Selbstheilung“ sei, werde es viel Zeit in Anspruch nehmen. Mel, die jetzt mit dem Friseur Rory McPhee verlobt ist, sagte: „Es geht darum, seine Macht zurückzugewinnen, und das ist nicht einfach, wenn man körperlich und emotional am Boden zerstört ist. Die Narben sind vielleicht nicht sichtbar, aber du musst alles neu verdrahten, weil jemand die Kontrolle über jeden Aspekt deines Wesens übernommen hat, nach und nach, so dass du dir dessen nicht bewusst warst.“