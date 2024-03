Stars Mel B: Niemand weiß wie alt Geri wirklich ist

Mel B - Melanie Brown - receives MBE May 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 12:02 Uhr

Die Spice Girls kennen das offizielle Geburtsdatum der Sängerin nicht.

Mel B ist sich nicht sicher, wie alt Geri Horner wirklich ist.

Während ihrer Spice-Girls-Zeiten verbrachten die beiden Sängerinnen so gut wie jede Sekunde zusammen. Dennoch schaffte es Geri laut ihrer 48-jährigen Bandkollegin, ihren Reisepass immer versteckt zu halten, weshalb das wahre Alter der Britin weiterhin ein Mysterium bleibt. Ihren Fans rät Mel dazu, sich nicht für ihr Alter zu schämen. Im Podcast ‚So Wrong It’s Right‘ befand sie im Gespräch mit Gastgeberin Olivia Attwood außerdem, dass es falsch sei in Bezug auf sein Alter zu lügen. „Niemand weiß wie alt Geri ist“, erzählte Mel im Interview. „Niemand hat ihren Pass gesehen. Also, wir haben die Welt zusammen bereist, aber ich weiß immer noch nicht wie alt sie ist. Naja, sie behauptet sie hat gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert, aber ich glaube ihr nicht.“

Bereits vor einer Weile hatte Mel gegenüber der britischen Zeitung ‚HELLO!‘ zugegeben, dass sie ihre Vierziger als „befreiend“ empfinde. „Zahlen haben keine Bedeutung. Man kann etwas Panik bekommen, wenn man vierzig wird, weil die Dinge vielleicht doch nicht ganz so sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Man steht einigen seiner schwierigsten Herausforderungen gegenüber. Aber es ist auch irgendwie befreiend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich mehr traut oder einfach für das Leben bereit ist. Aber man kann viel über Frauen in ihren Vierzigern sagen, denn sie sind klarer und selbstbewusster. Mit diesem Alter sollte man sich nicht anlegen“, erklärte Mel B im Interview.