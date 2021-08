Melanie Müller dankt den Fans – nicht aber dem Ehemann?

Melanie Müller meldet sich bei den Fans - wie geht's aber weiter in der Ehekrise?

28.08.2021 14:18 Uhr

Melanie Müller hat sich den Sieg bei "Promi Big Brother" geholt und bedankt sich bei ihren Fans und beim Format.

Gute drei Wochen lang lebte die Reality-TV-Darstellerin im Big Brother-Haus, wurde auf Schritt und Tritt beobachtet und kam wie alle Kandidaten um die ein oder andere Verzweiflung nicht drum herum.

Danke für die Anrufe

Nun ist das Format aber nach drei Wochen vorbei und Melanie steht als Siegerin da. Das bedeutet nicht nur einen neuen Eintrag auf ihrer Wikipedia-Seite, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Nach ihrem Sieg meldete sich die Schlagersängerin nun bei ihren Fans zu Wort. „Dankeschön! Vielen Dank für eure Anrufe“, freute sich Melanie noch in der Sendung, als feststand, dass sie auch ihren letzten Gegner Uwe Abel hinter sich gelassen hatte.

Melanie Müller feiert die Menschlichkeit

Danach dankte sie noch dem Format und schrieb der Sendung einen großen Teil ihres momentanen Glücksgefühls zu, nachdem in letzter Zeit immer mehr Gerüchte um eine Krise mit Ehemann Mike Blümer die Runde machten: „Das Wichtigste ist: Vielen lieben Dank an meine Mitbewohner – und auch wirklich an Danny Liedtke, der mir eine ganz große Unterstützung war. [Das Format] hat mir etwas zurückgegeben, was mir zuvor ein bisschen gefehlt hat. Nämlich ein kleines bisschen mehr Menschlichkeit.“

Beim Aufeinandertreffen mit Ehemann und ihrem Manager Mike Blümer, der von seiner Gattin finanziell abhängig ist, stellte sich heraus, dass Melanie permantes Auf-Achse-sein und Unter-Strom-Stehen zur Krise der beiden Eheleute führte. Blümer sagte diese Woche in einem Interview mit Moderatorin Marlene Lufen u.a:: „Es war ja schon ein ganz schöner Drahtseilakt, mich und die Kinder und die Situation zurückzulassen“.

Kein Dank an den Ehemann?

Müller hat unterdessen im Container reflektiert: „Ich habe mir nicht mal Zeit für meine Kinder genommen“. Es bleibt spannend, ob das Paar nach dem Gewinn von 100.000 Euro doch wieder zusammenfindet.

Pikant: Sie dankte zwar – wie oben erwähnt – den Fans, die sie gewählt hatten und dem Team – ein Dank an Ihren Ehemann, der sich mehr als drei Wochen um die beiden Kinder gekümmert hat: Fehlanzeige. Blümer dürfte wenig begeistert sein…

Mit 52,21 Prozent der Voting-Stimmen wählten die Zuschauer Melanie Müller knapp vor dem Zweiten Bauer Uwe Abel zur Siegerin.