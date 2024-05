Look von John Galliano Met Gala: Kim Kardashian zeigt im Korsettkleid eine Mini-Taille

Mit diesem Kleid war Kim Kardashian mal wieder ein Hingucker bei der Met Gala. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 07:58 Uhr

Kim Kardashian hat sich bei der Met Gala in einem hautengen Korsett gezeigt, das ihr eine Mini-Taille bescherte. So mancher Zuschauer fragte sich, wie die Kurven-Queen da hineingepasst hat...

Kim Kardashian (43) sorgt beim Mode-Event des Jahres regelmäßig für Aufsehen. Ihr Auftritt bei der Met Gala 2024 schlägt erneut hohe Wellen, denn der eigentlich für seine Kurven bekannte Reality-Star präsentierte sich in einem hautengen Korsettkleid mit Mini-Taille.

Enges Korsett und Spitzenschleppe

Die Fashion-Ikone integrierte das diesjährige Thema "Der Garten der Zeit" in ein transparentes, mit Blättern und floralen Akzenten dekoriertes Kleid von Margiela by John Galliano, inklusive Spitzenschleppe. Dazu trug sie einen hellgrauen Strickbolero. Ihr platinblondes Haar betonte das Silber in ihrem Kleid. Natürliche Wellen und ein dezentes Make-up unterstrichen das Natur-Motto.

Der auffälligste Teil ihres Kleides war das silberne Korsett, das ihr eine enorm schmale Taille verlieh. Offenbar war sie dadurch auch in ihren Bewegungen eingeschränkt, denn Kim Kardashian benötigte Hilfe, um die Stufen des Metropolitan Museum of Art hinaufzugehen.

Ihr Debüt im engen Kleid mit Babybauch ist unvergessen

Die 43-Jährige hat schon häufig für Schlagzeilen bei der Met Gala gesorgt. Sie debütierte 2013, als sie mit ihrem ersten Kind north west (10) schwanger war. Damals kam sie in einem maßgeschneiderten Kleid von Givenchy by Riccardo Tisci aus Jersey mit Blumendruck sowie dazu passenden Handschuhen und Schuhen. Der Look löste eine Flut von Memes aus, in denen einige das Material des Kleides mit einer Couch verglichen. In ihrer Folge der "Vogue"-Videoserie "Life in Looks" aus dem Jahr 2019 gab Kardashian zu, dass sie über die Reaktionen auf ihren Look verärgert war. "Ich habe den ganzen Weg nach Hause geweint, weil ich es einfach nicht glauben konnte", gestand sie.

Auch in diesem Jahr muss sie einige hämische Kommentare einstecken. So fragten Internetnutzer etwa, wie viele Rippen ihr wohl entfernt werden mussten, um in das Kleid hineinzupassen.