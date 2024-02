Stars Micaela Schäfer: Schulden in Millionenhöhe

Micaela Schäfer - Oktoberfest September 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 16:13 Uhr

Die Entertainerin wird noch jahrelang arbeiten müssen, um ihre Kredite abzubezahlen.

Micaela Schäfer wird sich in den nächsten Jahren keinen Urlaub leisten können.

Die 40-jährige Entertainerin hat vor kurzem verraten, dass sie etwa 1,5 Millionen Euro Kreditschulden hat. Grund dafür sind ihre zahlreichen Investitionen in Immobilien, die sie teilweise komplett über Banken finanziert habe. „Ist ein bisschen eskaliert, das gebe ich zu. Es hat sich sehr viel angehäuft. Ich habe immer, immer weiter gekauft, weil ich auch immer wieder Kredite bekommen habe. Und das Problem ist, dass ich gekauft hab‘, obwohl ich kein Geld hab‘. Also ich habe allein zwei Immobilien zu hundert Prozent finanziert“, erzählte sie zuletzt im Podcast ‚Ab 17’.

Dass ihre Bankberater der ehemaligen ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin so viele Freiheiten ließen, konnte Micaela teilweise selbst kaum fassen. „Ich danke auch der Deutschen Bank, so viel Vertrauen in meine Brüste zu haben“, scherzte sie im Gespräch weiter. Insgesamt besitzt der TV-Star vier Wohnungen in Berlin und baut außerdem derzeit ein Eigenheim für sich selbst. Damit die Schulden in Millionenhöhe langsam aber sicher schrumpfen, wird Micaela in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen müssen. „Ich kann mir jetzt nicht einfach Urlaube leisten … geht nicht, ich habe das Geld nicht“, gibt sie zu. „Ich muss noch viele, viele Jahre viel Geld verdienen, damit mein Konstrukt nicht zusammenbricht.“