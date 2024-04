Film Michael Keaton: Batman-Rolle war mutige Entscheidung

Michael Keaton - The Flash 2023 - London - VIP Screening - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2024, 10:00 Uhr

Michael Keaton gibt zu, dass es ein „mutiger Schachzug“ von Tim Burton war, ihn als Batman zu besetzen.

Der 72-jährige Schauspieler spielte 1989 zum ersten Mal den Caped Crusader in Burtons Superheldenfilm ‚Batman‘ und räumte ein, dass der Filmemacher ein Risiko eingegangen sei, als er ihn für die Rolle auswählte, nachdem er von den Fans wütend kritisiert worden war.

In einem Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin erinnerte sich Michael: „Als sie sagten: ‚Wir denken darüber nach, Batman zu machen‘, sagte ich: ‚Moment, du denkst darüber nach, einen Film über Batman zu machen?‘ Die Tatsache, dass Tim sagte: ‚Dieser Typ, ich will diesen Kerl‘… Die Tatsache, dass sich die Menschen auf die eine oder andere Weise so sehr dafür interessiert haben, ist immer noch rätselhaft. Aber das war ein mutiger Schachzug von ihm. Wir hatten auch eine gute Arbeitsbeziehung von ‚Beetlejuice‘, so dass er das Gefühl hatte, dass er und ich miteinander auskommen und gut zusammenarbeiten würden.“

Keaton nahm seine Rolle als Superheld in der Fortsetzung ‚Batman Returns‘ aus dem Jahr 1992 und dem DC Extended Universe (DCEU)-Streifen ‚The Flash‘ im Jahr 2023 wieder ein, obwohl er es anfangs bereute, so hart für die Rolle trainiert zu haben, da er sich in seinem Kostüm unwohl fühlte. Der ‚Mr. Mom‘-Star sagte: „Ich habe trainiert, um wirklich fit zu sein. Eines Tages kam Jack Nicholson an mir vorbei und fragte: ‚Was machst du da?‘ Ich sagte: ‚Ich trainiere.‘ Und er sagte: ‚Wofür machst du das?‘ Ich hatte keine Antwort für ihn und er ging einfach weg. Ich bin völlig falsch an die Sache herangegangen. Es ist besser, wirklich klein und dünn im Inneren des Kostüms zu sein. Du kannst dich bewegen, du kannst innerlich atmen. Ich weiß nicht, was ich dachte, ich dachte nur: ‚Ich bin ein Schauspieler, ich werde all diese Sachen machen!‘“