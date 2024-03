Film Michael Keaton: Rolle in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ Michael Keaton verriet, dass er wollte, dass sich ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ wie „handgemacht anfühlt“. Der 72-jährige Schauspieler wird erneut in die Rolle des Geistes in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung der originalen Horrorkomödie von 1988 schlüpfen, in der auch Catherine O’Hara und Winona Ryder mit dabei sind. Und jetzt hat der Darsteller enthüllt, wie er und […]