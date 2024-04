Neue Comedy-Show bei ProSieben Tahnee führt mittwochs durch die „Quatsch Comedy Show“ Lang ist es her: Ende der 90er löste ProSieben mit dem „Quatsch Comedy Club“ die Comedy-Welle in Deutschland aus. Seitdem beweisen die Deutschen: Auch wir haben Humor. Mit einer neuen Show-Reihe moderiert von Tahnee und Khalid Bounourar will der Sender an alte Zeiten anknüpfen.