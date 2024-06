Er starb beim Wandern in Griechenland Michael Mosley ist tot: Das hat die erste Obduktion ergeben

Michael Mosley wurde nur 67 Jahre alt. (eee/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 23:08 Uhr

Der überraschende Tod des britischen TV-Journalisten Dr. Michael Mosley geht um die Welt. Jetzt sind die Ergebnisse der ersten Obduktion da.

Am vergangenen Wochenende ist der vermisste britische TV-Journalist und BBC-Moderator Michael Mosley (1957-2024) tot auf der griechischen Insel Symi aufgefunden worden. Seine Frau Dr. Clare Bailey Mosley hatte ihn bereits am 5. Juni als vermisst gemeldet, nachdem er von einer Wanderung nicht mehr zurückgekehrt war. Eine erste Obduktion hat nun ergeben, dass der 67-Jährige eines natürlichen Todes gestorben ist, wie der BBC mitgeteilt wurde.

Weitere Untersuchungen wurden angefordert

Die Sprecherin der griechischen Polizei, Konstantia Dimoglidou, erklärte, dass an seinem Körper keine Verletzungen festgestellt worden seien. Seine Leiche sei an einer felsigen Küste von einem Privatboot entdeckt worden. Lefteris Papakalodoukas, der Bürgermeister der Insel Symi, und Mosleys Witwe erklärten, dass er beim Wandern eine falsche Route genommen habe und gestürzt sei. Laut BBC wurden zudem separate toxikologische und histologische Berichte angefordert.

Der Moderator, der Vater von vier Kindern war, befand sich mit seiner Ehefrau auf Symi im Urlaub. Mehreren Berichten zufolge ließ er sie am vergangenen Mittwoch am Strand zurück, um auf eine Wanderung zu gehen. Seine Frau meldete ihn am Abend als vermisst, nachdem Mosley nicht bis 19:30 Uhr zurückgekehrt war. Daraufhin wurde eine große Suchaktion eingeleitet, bei der demnach neben Polizei und Feuerwehr unter anderem auch Freiwillige, speziell ausgebildete Spürhunde, Taucher, ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz gekommen waren. Seine Witwe dankte allen Helfenden im Anschluss.

Fernsehgröße in Großbritannien

Dr. Michael Mosley war in Großbritannien seit rund zwei Jahrzehnten eine feste Fernsehgröße. Bekannt war der Moderator und Fernseharzt unter anderem für die Produktionen "Trust Me, I'm a Doctor", "The Truth about Exercise", "Lose a Stone in 21 Days" und zahlreiche TV-Auftritte.