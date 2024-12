Stars Mick Schumacher: Bleibt sein F1-Traum noch am Leben?

Mick Schumacher of Mercedes-AMG Petronas F1 Team in Holland August 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.12.2024, 12:27 Uhr

Mick Schumachers Traum von der Formel 1 scheint noch nicht endgültig ausgeträumt zu sein.

Der junge Rennfahrer fuhr 2021 und 2022 für das Team Haas, das allerdings eines der schlechtesten auf dem derzeitigen Formel 1-Grid ist. Nach 2023 und 2024 war er immerhin noch Testfahrer für Mercedes, bekam allerdings keinen Cockpit-Platz mehr. Auch 2025 findet die Formel 1 ohne Mick Schumacher statt. Aber: Er hat noch immer Chancen auf eine F1-Karriere.

2026 könnte Mick Schumachers Jahr werden. In der übernächsten Saison wird das neue Team ‚Cadillac Formula 1 Team‘ in den Rennzirkus einsteigen und Berichten zufolge hat es Interesse an dem Sohn von Michael Schumacher. Mario Andretti, selbst ehemaliger F1-Weltmeister und heute Aufsichtsrat des neuen Team, sagte im Gespräch mit der ‚Deutschen Presse-Agentur‘: „Wir halten uns alle Optionen offen.“ Eine offizielle Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber man hat scheingar ein Auge auf den deutschen Rennfahrer geworfen. Cadillac soll allerdings auch einen US-Fahrer aus der IndyCar-Serie, Colton Herta, als Piloten auf dem Schirm haben, denn das amerikanische Team schaut auch in den USA nach Fahrern.