"Harry Potter und das verwunschene Kind" Oliver Masucci: „Versuche Snape zu spielen, wie es Rickman machte“ In „Harry Potter und das verwunschene Kind“ gibt es bis 10. März einen neuen Severus Snape: Der international erfolgreiche Schauspieler Oliver Masucci feierte am 29.02. im Mehr! Theater in Hamburg in der Rolle seine Premiere. Was seinen Snape von Alan Rickmans unterscheidet, verrät er im Interview.