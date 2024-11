Es geht ihnen gut „Modern Family“-Stars an Thanksgiving mit ihren Kindern im Krankenhaus

Julie Bowen und Jesse Tyler Ferguson mussten mit ihren Kindern an Thanksgiving ins Krankenhaus. Beide können jedoch Entwarnung geben und schon darüber scherzen. (wue/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 17:49 Uhr

Mit Julie Bowen und Jesse Tyler Ferguson haben gleich zwei Stars aus der Erfolgsserie "Modern Family" Thanksgiving mit ihren Kindern im Krankenhaus verbringen müssen.

Für den Serien-Hit "Modern Family" standen Julie Bowen (54) und Jesse Tyler Ferguson (49) gemeinsam vor der Kamera. An Thanksgiving mussten die beiden Schauspielstars kürzlich unabhängig von einander mit ihren eigenen Kindern Krankenhäuser aufsuchen, statt in Ruhe mit ihren Familien das in den USA wichtige Erntedankfest zu feiern.

"Kein Feiertag ohne Besuch in der Notaufnahme"

Bowen veröffentlichte auf Instagram ein Bild, das einen ihrer jugendlichen Söhne vor einem Eingang zu einer Notaufnahme zeigt. Was genau passiert ist, teilte sie nicht mit, sie gab jedoch Entwarnung und erklärte, dass es ihrem Sohn gut gehe. "Es ist kein Feiertag ohne Besuch in der Notaufnahme", scherzte die Schauspielerin zu dem Foto. Bowen hat drei Söhne aus einer 2018 geschiedenen Ehe mit Scott Phillips.

Von dem Bild fühlte sich ihr Serienkollege Jesse Tyler Ferguson offenbar inspiriert, sein eigenes Klinikerlebnis mit seinen Followerinnen und Followern zu teilen. Er postete bei Instagram ebenfalls ein Bild. Auf diesem liegt er in einem Krankenhausbett mit einem seiner beiden jungen Söhne, die er mit seinem Ehemann Justin Mikita (39) hat, auf der Brust. Das Paar ist seit 2013 verheiratet.

Video News

Auch der Schauspieler blickt scherzend zurück: "Ich habe viele Erziehungsweisheiten von Julie Bowen erhalten, daher war es beruhigend zu sehen, dass ich nicht der Einzige an Thanksgiving mit einem Kind in der Notaufnahme war." Auch seinem Sohn gehe es gut, versichert er. Zudem bedankt er sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik. Bleibt zu wünschen, dass die beiden Stars mit ihren Familien das Weihnachtsfest in wenigen Wochen ohne weitere Zwischenfälle verbringen können.