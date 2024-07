Dschungel wird zu Diätcamp Mola Adebisi will im Legenden-Dschungelcamp unbedingt abnehmen

Mola Adebisi hat bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" nur die Waage im Sinn. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 11:21 Uhr

Mola Adebisi zieht zehn Jahre nach seiner ersten Teilnahme erneut ins Dschungelcamp ein. Für "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hat der Moderator eine besondere Motivation: Er will überschüssige Kilos verlieren.

Mola Adebisi (51) kriegt in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps eine zweite Chance auf die begehrte Dschungelkrone. Für den Moderator steht aber etwas ganz anderes im Vordergrund. "Bei mir liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abnehmen!", zitiert RTL ihn in einer Pressemitteilung. Die sparsame Kost bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" soll Adebisi helfen, seine Extra-Kilos zu verlieren.

Der 51-Jährige wiegt heute einiges mehr als noch 2014, als er zum ersten Mal im Dschungelcamp war und den achten Platz belegte. Dem Sender RTL verriet der frühere VIVA-Star 2021, während der Corona-Pandemie rund zehn Kilo zugenommen zu haben.

Winfried Glatzeder will ebenfalls abspecken

Doch nicht nur Mola Adebisi hat für seine Teilnahme im Legenden-Dschungelcamp die Waage im Sinn. Auch Winfried Glatzeder, mit 79 Jahren der älteste Dschungelcamp-Kandidat aller Zeiten, will offenbar einige Kilos im südafrikanischen Busch lassen. "Ich sehe es als Herausforderung und bin neugierig darauf, wie es wird. Außerdem ist es eine bezahlte Fastenkur, das ist doch eine tolle Sache!", meint der Dschungelcamp-Fünfte von 2014.

Ortega will coachen, Knappik will Frieden

Während Adebisi und Glatzeder ihr Gewicht antreibt, haben andere Kandidaten eigene Ziele. David Ortega (38), einst Darsteller bei "Berlin – Tag & Nacht" und heute selbst ernannter Lebenscoach, will den Dschungel beispielsweise für seine neue Berufung nutzen. "Wenn ich Team-Captain sein darf, dann werde ich sehr viel Coaching machen. Ich werde da viele Ideen reinbringen. Das wird Spaß machen!", erklärt er.

Sarah Knappik (37), die 2011 in Australien für einen echten Eklat sorgte, will bei ihrer erneuten Teilnahme hingegen mit den Erfahrungen von damals abschließen und ihren "Frieden finden". Hanka Rackwitz (55) hat noch größere Pläne: Sie leidet an Angststörungen und Zwängen, weswegen sie sich seit sechs Jahren aus der Gesellschaft zurückgezogen hat – bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" will die Finalistin von 2017 zurück ins Leben finden.

Die Jubiläumsshow startet am 16. August um 20:15 Uhr mit der ersten Folge bei RTL und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream. Insgesamt zeigt der Sender 17 Folgen.