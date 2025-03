Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Umzug nach Italien wegen Morddrohungen

Jimi Blue Ochsenknecht - 05.12.2016 Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht sprach darüber, dass er nach dem Erhalt von Morddrohungen nach Italien gezogen sei.

Der 33-jährige ‚Die Wilden Kerle‘-Schauspieler sorgte in den vergangenen Jahren mit negativen Schlagzeilen rund um seine Beziehung mit Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc (3) für Aufmerksamkeit.

Jimi verriet jetzt in einem Interview mit ‚Bild‘, dass er aufgrund negativer Nachrichten auf den Social-Media-Plattformen eine Zeit lang sogar Angst davor gehabt habe, sein Smartphone anzuschalten. Der ‚Hey Jimi‘-Musiker erzählte: „Es gab Tage, da hatte ich morgens sogar Schiss, das Handy anzuschalten, weil da wieder so viele neue Nachrichten waren.“ Ochsenknecht sagte, dass er irgendwann „sogar Morddrohungen von wildfremden Leuten“ erhalten habe. Nach diesen hasserfüllten Kommentaren sei er deshalb im letzten Jahr nach Mailand in Italien gezogen, wo er sich nun sicherer fühle und auch etwas Abstand von seinem Familien-Clinch mit seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und Co. und dem Drama um Yeliz gewinnen konnte. Jimi fügte gegenüber der Publikation hinzu, dass er aktuell dabei sei, sich wieder mit seiner Familie zu versöhnen: „Wir tasten uns langsam wieder aneinander heran. Es ist aber nicht alles von einem auf den anderen Tag vergessen.“ Und auch eine Annäherung mit seiner Ex-Partnerin Koc und eine größere Rolle im Leben seiner kleinen Tochter bahne sich an, was Yeliz während ihrer Teilnahme im ‚Dschungelcamp‘ enthüllte. Die ‚Make Love, Fake Love‘-Prominente sagte: „Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist.“