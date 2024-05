"Wir lieben dich" Muttertag: John Travolta erinnert an verstorbene Ehefrau Kelly Preston

Kelly Preston und John Travolta 2018 bei einem Auftritt in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 12.05.2024, 15:27 Uhr

John Travolta hat am Muttertag an seine verstorbene Ehefrau Kelly Preston erinnert. In den sozialen Medien teilte der Schauspieler eine emotionale Botschaft.

Hollywood-Star John Travolta (70) nutzt den Muttertag, um an seine verstorbene Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) zu erinnern. Der Schauspieler teilte eine rührende Botschaft an die vor vier Jahren gestorbene Schauspielerin. Auf Instagram postete er Fotos von Kelly Preston mit den gemeinsamen Kindern, Tochter Ella Bleu (24), Sohn Benjamin (13) und ihrem verstorbenen Sohn Jett (1992-2009).

John Travolta zeigt emotionale Bilder zum Muttertag

"Alles Gute zum Muttertag, Kelly", schrieb John Travolta in der Bildunterschrift zu dem Post. "Wir lieben dich, wir vermissen dich." Tochter Ella fügte als Antwort im Kommentarbereich eine Reihe von Herz-Emojis hinzu. Auf dem ersten Foto, das Travolta teilte, ist Kelly Preston mit Ella und Benjamin zu sehen, wie sie selbstgebackenen Kuchen verkaufen. Ein weiterer Schnappschuss, der offenbar ebenfalls an einem Muttertag aufgenommen wurde, zeigt Preston mit Benjamin mit Geschenketüten und einer Karte.

Travolta teilte außerdem ein Schwarz-Weiß-Foto von Preston mit Tochter Ella als Kleinkind und dem 2009 verstorbenen Sohn Jett. Preston hält Ella darauf im Arm, während sie neben Jett sitzt und sich für einen Kuss zu ihm hinüberbeugt.

John Travolta erinnerte im April auch an seinen verstorbenen Sohn

Kelly Preston war im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an einer Brustkrebserkrankung gestorben. Mit John Travolta war sie seit 1991 verheiratet. Sohn Jett war im Januar 2009 im Alter von 16 Jahren im Urlaub auf den Bahamas gestorben, nachdem er einen Krampfanfall erlitten hatte. Im April erinnerte Travolta auch an ihn. Er wäre an diesem Tag 32 Jahre alt geworden. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und Preston, auf dem sie ihren Sohn umarmen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Jetty – es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!", schrieb Travolta zu dem Bild.