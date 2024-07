Taunuskrimi, Klick, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Ein Taunuskrimi: Muttertag": Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann, l.) und Pia Sander (Annika Kuhl) verhören Joachim Vogt (Andreas Lust), einen IT-Spezialisten. (cg/spot)

SpotOn News | 10.07.2024, 06:01 Uhr

Ein Serienmörder tötet im "Taunuskrimi" (ZDF) Frauen immer am Muttertag. Adam Sandler gerät in "Klick" (kabel eins) an eine magische Fernbedienung. Außerdem erlebt Dwayne Johnson in "Skyscraper" (NITRO) ein schwindelerregendes Abenteuer.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Taunuskrimi: Muttertag, Krimi

Die Ermittler Graf von Bodenstein (Tim Bergmann) und Pia Sander (Annika Kuhl) stehen vor einem neuen Fall: Ein Serienmörder, der immer am Muttertag tötet, hält sie in Atem. Kurz vor dem nächsten Muttertag sind die Nerven der beiden angespannt. In Mammolshain im Taunus wird die Leiche von Theodor Reifenrath (Thomas Thieme) gefunden. War es ein Unfall oder Mord? Da der Safe offen und leer ist, beginnen Sander und von Bodenstein mit ihren Ermittlungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Klick, Fantasykomödie

Michael Newman (Adam Sandler) ist ein typischer Workaholic und ständig in Eile. Durch einen Zufall bekommt er eine Universalfernbedienung, die nicht nur seinen Fernseher, sondern auch sein Leben steuern kann. So kann er das Gebell seines Hundes leiser stellen, unerwünschte Momente überspringen und schöne Augenblicke zurückspulen. Doch als die Fernbedienung defekt wird, verliert er die Kontrolle.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bittere Pillen, Krimi

Ein Spezialeinsatzkommando ist im Finanzamt Münster im Einsatz, um eine Bombe zu entschärfen. Ein männlicher Reinigungskraft mit Migrationshintergrund wird festgenommen und sein Rucksack wird untersucht. Ekki hatte den Alarm ausgelöst. Kurz darauf bittet der Naturheiler Christopher Seekatz Wilsberg, seine Frau zu beschatten. Schnell stellt sich heraus, dass der Verdacht begründet ist: Andrea Seekatz hat tatsächlich eine Affäre.

20:15 Uhr, NITRO, Skyscraper, Action

Der frühere FBI-Einsatzleiter Will Sawyer (Dwayne Johnson) nimmt seine neue Stelle als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt an, ohne zu ahnen, dass seine Familie bald in Lebensgefahr sein wird. Als im 96. Stock des Gebäudes ein Feuer ausbricht, sind Hunderte Menschen gefangen, darunter auch Sawyers Frau und Kinder. Sawyer muss schnell handeln, um Leben zu retten und die Brandstifter zu finden.

20:15 Uhr, arte, I, Tonya, Biopic

Von der Eisbahn zum Gericht: Schon als kleines Mädchen steht die Amerikanerin Tonya Harding auf dem Eis und gewinnt erste Wettkämpfe. Trotz ihrer alkoholabhängigen Mutter schafft sie sich eine vielversprechende Karriere als Eiskunstläuferin. Bei den US-Meisterschaften 1991 zeigt sie als erste Amerikanerin erfolgreich einen Dreifach-Axel, einen der schwierigsten Sprünge im Eiskunstlauf. Drei Jahre später ist ihre Karriere am Boden: Vor Gericht wird ihre mögliche Beteiligung an einem Angriff ihres Ehemanns auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan verhandelt.