19.10.2024

Tag 12 im "Promi Big Brother"-Container hielt nach dem plötzlichen Auszug von Elena Miras noch eine Überraschung bereit: Die Entscheidung über den nächsten Exit wurde vertagt.

Am Freitagabend (18. Oktober) stand eine weitere Ausgabe von "Promi Big Brother" auf dem Programm (22:30 Uhr, live in Sat.1 und auf Joyn). Dabei wurde zunächst der Auszug von Elena Miras (32) am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen thematisiert. Sat.1 gab bereits vor Ausstrahlung bekannt: "Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von 'Big Brother' lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. "

Die Bewohner wurden anschließend über ihren Auszug informiert. "Ich bin sehr erleichtert. Gute Besserung an sie", erklärte Mimi Fiedler (49) und die Promis applaudierten für Miras' Genesung. Diese soll sich nach ihrem Auszug bereits bei Instagram gemeldet haben. Dort soll sie erklärt haben: "Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin aber bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor! Viel Liebe an euch."

Im Container wirkte vor dem Auszug von Miras noch die offene Nominierung nach. "Die Wortwahl hat mich sauer gemacht", erklärte Mimi Fiedler ihrer Kollegin Leyla Lahouar (28), die Miras mit den Worten nominierte: "Ich möchte mit so bösartigen und hasserfüllten Menschen nichts zu tun haben." -"Was ist das? Das ist doch kein Niveau für euch", echauffierte sich Fiedler. "Das ist hässlich, wie ihr miteinander redet." Lahouar zeigte sich überrascht, dass sie von Fiedler derartig "angepampt" wurde. Emotional wurde es für die 28-Jährige dann auch aufgrund der schwierigen Situation mit ihrem Partner Mike Heiter (32) und dessen Ex Miras.

"Ein bisschen fehlt mir schon die Unterstützung. Ich war noch nie so traurig, seit ich ihn kenne, deshalb kann ich es manchmal nicht verstehen", zeigte sie sich tränenreich, enttäuscht und an der Beziehung zweifelnd. "Man geht hier rein und weiß gar nicht, ob man wieder so rauskommt. Ich hab Angst, dass alles kaputt ist, wenn wir hier rauskommen." Mike Heiter will hingegen laut eigener Aussage "nicht gegen Elena schießen. Ich will keinen Beef wegen unserer Tochter. Ich kann die Situation halt nicht ändern. Aber Leyla ist meine Priorität Nummer eins."

Entscheidung steht noch aus

Der Auszug von Elena Miras dürfte nun Ruhe in das Beziehungsdrama bringen. Eine Frage musste noch geklärt werden: Wer muss noch den Container verlassen? "Kapitän" Max Kruse (36) wählte zunächst Lahouar und Alida Kurras (47) ins Duell. Bei der Wurf-Challenge konnte sich Kurras durchsetzen, ihre Mitstreiterin landete auf der Exit-Liste. Nach einer Nominierungsrunde mussten neben der Reality-TV-Darstellerin noch Fiedler, Jochen Horst (63) und Sarah Wagner (28) zittern.

"Big Brother" ließ am Ende die Entscheidung offen. Mimi Fiedler und Sarah Wagner müssen 24 Stunden länger um ihren Verbleib bangen. "Ihr habt bis morgen Zeit, den Zuschauern zu beweisen, dass ihr in den Container gehört", wurde den beiden Promis verkündet. "Über euer Schicksal wird morgen entschieden." Das sei "total bescheuert", zeigte sich Fiedler wenig begeistert vom ungewissen Ausgang. "Jetzt müssen wir uns noch weiter quälen", stellte auch ihre Konkurrentin ernüchtert fest.