18 Monate später Nach Chemotherapie: Sonya Kraus ist heute „völlig frei von Ängsten“

Moderatorin Sonya Kraus geht es nach einer Chemotherapie wieder "unverschämt gut". (the/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 14:35 Uhr

Moderatorin Sonya Kraus blickt 18 Monate nach der überstandenen Chemotherapie optimistisch in die Zukunft. In einem aktuellen Interview spricht sie über ihre Einstellung zum Leben nach dem Brustkrebs-Schock.

Sonya Kraus (50) geht es eineinhalb Jahre nach Abschluss ihrer Chemotherapie besser als selten zuvor. In einem neuen Interview mit der Zeitschrift "Bunte" hat die "Glücksrad"-Moderatorin offen über ihre optimistische Lebenseinstellung gesprochen. Es gehe ihr "unverschämt gut", sagte Kraus und richtete gleichzeitig eine wichtige Botschaft an alle Frauen in einer ähnlichen Situation: "Es gibt Hoffnung! Ich bin heute völlig frei von Ängsten."

Sie sei sich sicher, dass sie wieder und weiter kämpfen werde, für den Fall, dass der Krebs zurückkehren sollte. "In jeder von uns steckt eine große Kämpferin, die wir manchmal entfesseln müssen." Im September 2021 war bei Sonya Kraus ein Knoten in ihrer Brust entdeckt worden. Die Moderatorin entschied sich daraufhin für eine beidseitige Mastektomie mit anschließender Chemotherapie.

Unter anderem mache es sie sehr glücklich, dass sie inzwischen wieder mehr Haare habe als vor der Chemotherapie. Außerdem sei sie sehr viel ausgeglichener und ruhiger geworden: "Ich bin relaxter, resilienter und mutiger als zuvor, habe eine tiefe Ruhe und Selbstsicherheit. Ich bin fest überzeugt, dass ich heute besser mit einer Krise umgehen kann. Ich fühle mich gesegnet, dass mich diese Zeit nach vorne gebracht hat."

Das hilft Sonya Kraus sich fit zu fühlen

Ihr Geheimnis, um sich fit zu fühlen, ist Bewegung, wie sie im Interview erklärte. "Ich habe nach der Chemotherapie mit Hatha Yoga begonnen, was sehr anstrengend ist und toll für die Muskulatur. Vor ein paar Wochen habe ich zusätzlich wieder mit Ballett begonnen, wo ich neben Teenies meine Übungen mache." Außerdem ernähre sie sich "flexi-vegan": kein Fleisch und keine Milch. "Das funktioniert perfekt für mich."

Auch auf ihrem Instagram-Kanal macht sie betroffenen Frauen immer wieder Mut, indem sie zum Beispiel ihren "Fetisch" – ihre Perücken-Sammlung – postet. Denn auch den künstlichen Haaren kann sie offenbar etwas Positives abgewinnen. Man sei so viel schneller gestylt, und es gebe eine große Auswahl. "Also, nur Mut und das Köpfchen nicht hängen lassen.