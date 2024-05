Ex von Markus Lanz Nach der Trennung: Angela Lanz will wieder auf eigenen Beinen stehen

Angela Lanz bereitet sich gerade auf eine große sportliche Herausforderung vor. (stk/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 13:40 Uhr

Über ein Jahr ist es her, dass die Trennung von Angela und Markus Lanz öffentlich wurde. Für die nahe Zukunft hegt die 42-Jährige einen ganz bestimmten Wunsch.

Im Februar des vergangenen Jahres wurde öffentlich, dass sich der ZDF-Moderator Markus Lanz (55) und seine Ehefrau Angela (42) getrennt haben. Rund 15 Monate später verrät die 42-Jährige im Gespräch mit der Zeitschrift "Gala", was derzeit ihr größter Wunsch ist: Wenn es nach ihr geht, soll nach rund zehn Jahren Pause endlich wieder der Berufsalltag anstehen.

Sie habe "schon immer wahnsinnig gerne gearbeitet und brauche auch etwas für meinen Kopf". Mit zwei Kindern – Angela und Markus Lanz haben zwei gemeinsame Töchter – und Ü40 sei das aber leichter gesagt als getan. "Trotzdem bleibe ich positiv, dass ich das schaffen werde". Ihr größtes Zukunftsziel formuliert sie mit den Worten: "Ich möchte und muss absehbar wieder auf eigenen Beinen stehen."

Sport als Zuflucht

Auch verrät die 42-Jährige im Interview, wie wichtig für sie Sport in allen, aber vor allem in schwierigen Lebenslagen ist. "Wenn ich nicht glücklich bin, schnappe ich mir meine Laufschuhe. Dann geht es mir besser." Auf diese Weise habe sie sich schon häufig aus einem "negativen Gedankenkarussell" befreien können.

Sobald die Kinder aus dem Haus sind, widmet sie sich ihrer Fitness. Die Sportbegeisterung haben sie und ihr Bruder sozusagen von der Wiege an und dank ihres Vaters mit auf den Weg bekommen. Der sei auch mit seinen inzwischen 75 Jahren topfit und "stemmt […] noch 100 Kilo".

Aktuell stählt Angela Lanz ihren Körper für eine immense Herausforderung: der Hyrox Weltmeisterschaft in Frankreich in knapp zwei Wochen. Den Europameistertitel konnte sie in der hochintensiven Fitness-Sportart bereits gewinnen, nun soll dieser Erfolg auch bei der WM gelingen.

Angela und Markus Lanz waren nach rund drei Jahren Beziehung im Jahr 2011 den Bund der Ehe eingegangen. 2014 und 2018 kamen die beiden gemeinsamen Töchter zur Welt.