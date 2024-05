Er wurde nur 47 Jahre alt Nach Tod seines Stuntdoubles: Chris Pratt ist „am Boden zerstört“

Schauspieler Chris Pratt trauert um Stuntman Tony McFarr. (hub/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 09:51 Uhr

Chris Pratts Stuntdouble ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Der Hollywoodstar trauert auf Instagram um "seinen Freund".

Chris Pratt (44) hat sich nach dem Tod seines ehemaligen Stuntdoubles mit einem emotionalen Statement auf Instagram gemeldet. Tony McFarr war US-Medienberichten zufolge am Montag (13. Mai) im Alter von 47 Jahren in seinem Haus in der Nähe von Orlando, Florida gestorben. Seine Familie erklärte demnach, dass die Todesursache noch nicht bekannt sei. McFarrs Mutter Donna sagte "TMZ", dass sein Tod "unerwartet und schockierend" war. Tony McFarr arbeitete als Stuntman etwa an "Jurassic World" oder "Ant-Man and The Wasp".

Video News

In seinen Instagram-Storys erinnerte sich Pratt nun in einem Post für McFarr, mit dem er unter anderem in "Guardians of the Galaxy" zusammengearbeitet hatte, an die gemeinsamen "endlosen Stunden am Set". Der Hollywoodstar schrieb: "Ich bin am Boden zerstört über den Verlust meines Freundes und ehemaligen Stuntdoubles Tony McFarr. Wir haben mehrere Filme zusammen gedreht. Wir haben Golf gespielt, Whiskey getrunken, Zigarren geraucht und endlose Stunden am Set verbracht."

"Wir werden ihn vermissen"

Pratt fügte hinzu, er werde die Zähigkeit des Stuntmans nie vergessen. Er erinnere sich, dass McFarr in der Titelsequenz von "Guardians 2" eine Kopfverletzung abbekam, die mit mehreren Klammern verarztet worden sei. "Er kam sofort wieder zurück zur Arbeit und war bereit, weiterzumachen", so Pratt. Der Schauspieler fügte hinzu, Tony McFarr sei "immer ein Gentleman und ein Profi" gewesen. "Wir werden ihn vermissen. Meine Gebete gehen an seine Freunde und Familie, besonders an seine Tochter." Der Star teilte zudem Schnappschüsse von sich und McFarr am Set der Filme "Jurassic World" und "Passengers".

Tony McFarr hatte seit 2011 in Hollywood als Stuntman gearbeitet und stand laut "TMZ" auch für kleine Auftritte als Schauspieler vor der Kamera. Zudem soll er mehrere Restaurants betrieben haben.