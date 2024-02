Beauty & Fashion Naomi Campbell: Ihre BOSS-Kollektion entfachte eine „ganz neue Facette“ ihrer Kunst

Naomi Campbell covers ELLE UK March 2024 issue credit Quil Lemons BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 16:00 Uhr

Naomi Campbell sprach darüber, dass sie mit ihrer neuen BOSS-Kollektion „eine ganz neue Facette“ ihrer Kunst entdecken konnte.

Das 53-jährige Supermodel designte für das Modehaus eine 44-teilige Kapselkollektion, die „vielseitig und bequem“ ist und sich auch gut zum Reisen eignet.

Campbell sei von Anfang bis Ende stark in den Prozess der Herstellung der Stücke eingebunden gewesen und konnte sich durch ihre Entwürfe selbst ausdrücken. In einem Gespräch gegenüber ‚ELLE UK‘ verriet das Model: „Der Schritt über die bloße Rolle als das Kampagnengesicht hinaus hin bis zur Mitgestaltung einer Kollektion hat es mir ermöglicht, eine ganz neue Facette meiner Kunst entdecken zu können. [Das] war sehr praktisch und kollaborativ. Wir begannen mit den Brainstorming-Sitzungen, in denen ich meine Vision, Ideen und persönliche Stilinspirationen geteilt habe. Ich war in jeden Schritt des Designprozesses mit eingebunden – von der Auswahl der Stoffe und der Verfeinerung der Silhouetten bis hin zu der Auswahl der feineren Details.“ Ein einzigartiges Merkmal der Materialien der Kollektion sind die zusätzlichen „antibakteriellen Eigenschaften“ der Designs. Der Star erklärte gegenüber ‚WWD.com‘: „Jeder weiß, dass ich ein bisschen eine Keimphobie habe, deshalb haben wir den Materialien natürlich antibakterielle Eigenschaften hinzugefügt, um Frische und Sauberkeit gewährleisten zu können.“