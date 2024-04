Bei "Dolce & Gabbana"-Event in Mailand Cher und Alexander Edwards zeigen sich im schwarz-weißen Partnerlook

Stylisches Paar: Cher und Alexander Edwards in Mailand. (ae/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 13:31 Uhr

Lachend und Händchen haltend haben Cher und Alexander Edwards in Italien für die Fotografen posiert. Und auch beim Outfit war sich das Paar einig: Beide wählten für ein "Dolce & Gabbana"-Event in Mailand Kleidung in schwarz-weiß.

Cher (77) und ihr Freund Alexander Edwards (38) haben bei der Eröffnung der "Dolce & Gabbana"-Ausstellung in Mailand einen glamourösen Pärchenauftritt hingelegt. Bei dem Mode-Event wirkten die beiden in Schwarz-Weiß-Outfits perfekt aufeinander abgestimmt.

Cher in zerrissener Hose

Die 77-jährige Musikikone trug zur Eröffnung der Ausstellung "From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana" am 6. April im Palazzo Reale in Mailand einen auffälligen schwarz-weißen Statement-Mantel. Sie vervollständigte ihr Outfit mit einer schwarzen zerrissenen Hose, schwarzen Stiefeln und einem schwarzen Hut. Die "Believe"-Sängerin trug ihre Haare offen und in lockeren Wellen gestylt. Musikmanager Edwards hatte einen schwarzen Mantel, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose gewählt. Auf ihrer Instagram-Seite gab Cher einen Blick hinter die Kulissen und postete sich und ihren Partner im Hotel. Dabei zeigte sie sich in einem weiteren schwarz-weißen Mantel.

Auch Demi Moore und Naomi Campbell waren geladen

Das Paar gehörte zu einer ganzen Reihe an Stars, die zu der Veranstaltung gekommen waren. So nahmen zum Beispiel auch die Schauspielerinnen Demi Moore (61) und Lupita Nyong'o (41) sowie Model Naomi Campbell (53) teil. Die Design-Ausstellung der legendären Modemarke Dolce & Gabbana soll nach ihrer Eröffnung in Mailand weltweit auf Tour gehen. In der Ausstellung erfahren Besucher, wie das berühmte Designer-Duo Domenico Dolce (65) und Stefano Gabbana (61) seine Ideen in Outfits umwandelt.

Cher und Alexander Edwards machten ihre Liebe im Herbst 2022 öffentlich. Nach einer angeblichen Trennung im Mai 2023 zeigten sich die beiden ab September wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.