Erfolgreiches Mutter-Tochter-Duo Gemeinsame Werbekampagne: Kate Moss modelt mit Tochter Lila Grace

Oft zusammen unterwegs: Im Januar besuchten Lila Grace und Kate Moss zusammen die Dior-Show bei der Paris Fashion Week in Paris. (ae/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 14:42 Uhr

Kate Moss und ihrer Tochter Lila Grace Moss machen wieder gemeinsame Sache. Das Mutter-Tochter-Duo wirbt in Partnerlooks für die neue Handtaschenkollektion des Labels Fendi.

Kate Moss (50) und ihre Tochter Lila Grace (21) stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. Für Fendis "Peekaboo"- Handtaschenkollektion posierte das Duo in Partnerlooks und eng umschlungen.

"Generationenübergreifende Geschichte"

Dabei fallen die Outfits von Lila Grace Moss allerdings etwas gewagter aus als die ihrer berühmten Mutter. Während Kate Moss etwa auf einer Aufnahme im weißen Rollkragenpullover in die Kamera blickt, trägt ihre Tochter ein Trägertop mit Ausschnitt. Das Nachwuchsmodel wird immer wieder mit Kate Moss verglichen, da sie ihr zum Verwechseln ähnlich sieht – allerdings muss sie sich auch immer wieder Vorwürfe anhören, dass sie ihre Karriere nur ihrer Mutter zu verdanken hat.

"Kate und Lila Grace Moss verkörpern die intime generationenübergreifende Geschichte der #FendiPeekaboo in der neuesten Kampagne", lobte das italienische Luxus-Label auf seiner Instagramseite seine prominenten Aushängeschilder.

Mutter und Tochter zeigen sich häufig zusammen. Im Herbst posierten sie zum Beispiel gemeinsam für die britische "Vogue". Im Januar besuchte das Duo die Fashion Week Paris.

Die 21-Jährige ist mit ihrem Unternehmen erfolgreich

Lila Grace Moss startete ihre Karriere bereits mit 15 Jahren, als sie bei der Agentur ihrer Mutter unter Vertrag genommen wurde. Längst hat sie bewiesen, dass sie aus dem Schatten von Kate Moss treten konnte: 2018 wurde sie das Gesicht von Marc Jacobs Beauty. Zwei Jahre später gab sie ihr Laufstegdebüt für das italienische Modehaus Miu Miu und wurde Botschafterin von YSL.

Wie die "Daily Mail" berichtete, hat die junge Britin auch 2023 ein erfolgreiches Jahr hingelegt. Mit Grace Grove Ltd führt sie ein eigenes Unternehmen, das den Umsatz kräftig steigern konnte. Das liegt an großen Kampagnen für Unternehmen wie Pepe Jeans und Maje. Im Jahr 2021, als Lila Grace Moss 19 Jahre alt war, wurde sie Direktorin von Grace Grove Ltd. Der Name ist eine Anspielung auf "The Grove", ihr Familienhaus im Norden Londons, das Kate Moss 2021 verkaufte. Die Firma hatte ursprünglich dieselbe Adresse wie die Kate Moss Agency in Holborn, ist aber inzwischen nach Soho umgezogen. Es scheint also, dass sich Lila Moss beruflich ein Stück weit von ihrer Mutter emanzipiert.