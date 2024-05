In Teil sechs wirkte sie nicht mit Üppige Gehaltserhöhung bewegte Neve Campbell zum „Scream“-Comeback

Neve Campbell setzte bislang nur bei "Scream 6" aus. (stk/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 10:46 Uhr

Schauspielerin Neve Campbell hat verraten, was sie zur Rückkehr zu der "Scream"-Reihe bewegt hat. Frei nach "Der Pate" war es offenbar ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte.

Die Rückkehr von Neve Campbell (50) zur erfolgreichen Horrorreihe "Scream" ist beschlossene Sache. Nun enthüllte die Schauspielerin, was sie zum Comeback in ihrer Rolle der Sidney Prescott bewegt hat. Ganz im Stile des Paten Vito Corleone aka Marlon Brando wurde Campbell vom Filmstudio offenbar ein Angebot gemacht, das sie schlichtweg nicht ablehnen konnte. Das verriet der Star nun exklusiv der US-Seite "People".

"Ich habe mit Sidney 30 Jahre lang gelebt und bin wirklich, wirklich glücklich darüber, wieder zu ihr zurückzukehren", so Campbell. Im sechsten Teil des Franchises hatte sie erstmals gefehlt, nachdem sie der Meinung war, das angebotene Gehalt entspreche bei weitem nicht dem Wert, den sie für die "Scream"-Reihe hat. Dieses Versäumnis wurde offenbar ausgemerzt, wie Campbell andeutet: "Als sie zum ersten Mal auf mich zukamen [wegen Scream 7], dachte ich: 'Ich weiß nicht, wie Respekt für sie aussieht. Wir könnten an ganz unterschiedlichen Orten sein.' Aber sie haben an einem starken Ort angefangen, das war schön." Eine genaue Summe nannte sie wenig überraschend nicht.

Chaos bei "Scream 7"

Zur Wahrheit gehört jedoch, dass den Machern von "Scream 7" wohl gar nichts anderes als eine üppige Gehaltserhöhung für die einstige Hauptdarstellerin übriggeblieben war. Zuletzt versank die Produktion des Streifens im Chaos, nachdem im November des vergangenen Jahres die neue "Scream"-Hauptdarstellerin Melissa Barrera (33) entlassen worden war. Auch Film-Kollegin Jenna Ortega (21) wird nicht mehr in der Rolle von Barreras Schwester in der Filmreihe zu sehen sein, da es Terminüberschneidungen mit den Dreharbeiten zum Netflix-Hit "Wednesday 2" gab. Und dann sprang auch noch Regisseur Christopher Landon (49) von dem Projekt ab.

Als es danach aussah, als müsste "Scream 7" komplett gekillt werden, enthüllte Neve Campbell diesen März persönlich via Instagram, dass sie als Retterin der Filmreihe bereit steht: "Ich bin so aufgeregt, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen: Sidney Prescott kommt zurück." Auch ein neuer Regisseur wurde bereits gefunden: Kevin Williamson (59), Autor des Original-Films "Scream – Schrei!" von 1996, wird im siebten Teil Regie führen.