Serienadaption von Kult-Sketch Neue „Dinner for One“-Serie landet bei Amazons Streamingdienst

"Dinner for One" ist an Silvester der TV-Klassiker schlechthin. (lau/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 16:32 Uhr

Der zeitlose Silvester-Klassiker "Dinner for One" wird zur Serie. Für "Dinner for Five" steht nun auch eine Streamingheimat fest: Das Projekt erscheint bei Amazons Dienst Prime Video.

Pünktlich zum vorletzten Jahreswechsel machte die Nachricht die Runde, dass der beliebte Silvesterklassiker "Dinner for One" eine Prequel-Serie erhält. Die neue Show "Dinner for Five" beantwortet die Frage, die sich Zuschauerinnen und Zuschauer des zeitlosen britischen Sketches schon immer gestellt haben: Wer sind eigentlich die vier Männer, deren Plätze am Tisch von Miss Sophies (May Warden) 90. Geburtstagsfeier leer bleiben? Die produzierende UFA Fiction hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Serienprojekt bei Amazons Streamingdienst Prime Video eine Heimat gefunden hat.

"Dinner for Five" startet bei Prime Video

"In Prime Video haben wir einen großartigen Partner gefunden, der unser Projekt 'Dinner for Five' wahnsinnig gut unterstützt und vorantreibt und sich ebenso darauf freut, die Vorgeschichte von Miss Sophie und Butler James auf den Bildschirm zu bringen", erklärte UFA Fiction-Geschäftsführer Markus Brunnemann (51).

Darum geht es in der Vorgeschichte zu "Dinner for One"

Im berühmten Sketch "Dinner for One" muss Miss Sophies Butler James (Freddie Frinton) abwechselnd für die abwesenden Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom das Glas heben – mit dem bekannten Ergebnis. Die neue Serie mit dem Arbeitstitel "Dinner for Five" erzählt jetzt, wie sich die damals 39-jährige Miss Sophie Anfang des 20. Jahrhunderts in Geldnöten auf die Suche nach einem Ehemann macht.

Fünf Junggesellen werden auf ihr Schloss eingeladen, doch einer von ihnen wird sofort ermordet. Die verbliebenen Heiratskandidaten fordert Miss Sophie im Beisein ihres damals noch jungen Butlers James zum Wettstreit um ihr Herz heraus, während das Duo gleichzeitig versucht, den Mörder zu finden.

Wann "Dinner for Five" bei Amazon Prime Video startet, steht noch nicht fest.