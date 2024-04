Eine Woche nach Start Nach gefeierten ersten Folgen: „Fallout“ erhält eine zweite Staffel

Die unter anderem aus der Showtime-Serie "Yellowjackets" bekannte Ella Purnell spielt in "Fallout" die Figur Lucy. (hub/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 08:07 Uhr

Erst vor einer Woche feierte die postapokalyptische Serie "Fallout" Premiere, nun ist bereits klar: Es wird eine zweite Staffel geben.

Gute Nachrichten für alle Fans von "Fallout": Die Sci-Fi-Serie geht weiter. Amazons Streamingdienst Prime Video spendiert der TV-Show, die auf der beliebten gleichnamigen Spielereihe basiert, neue Folgen. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt.

Video News

"Fallout" hat zu seinem Start US-Medienberichten zufolge einige der besten Kritiken erhalten, die es für Prime Video je gab. Der Streamingdienst erklärte, dass die Serie zu seinen drei erfolgreichsten Titeln gehört. Als Showrunner dürfen sich Geneva Robertson-Dworet (38) und Graham Wagner über den Erfolg freuen, produziert wird die Show von Jonathan Nolan (47) und Lisa Joy (46).

"Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen. Die Messlatte lag hoch für die Liebhaber dieses kultigen Videospiels und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten", wird Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, in der Mitteilung zitiert. Weiter heißt es darin unter anderem: "Wir freuen uns, nach nur einer Woche die zweite Staffel anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen."

Drei Überlebende im Wasteland

In der Welt von "Fallout" ist es vor rund 200 Jahren zu einem verheerenden Atomkrieg gekommen, der die Vereinigten Staaten verwüstet hat. Einige Glückliche haben die nukleare Apokalypse geschützt in gewaltigen unterirdischen Bunkern überlebt. Die junge Lucy (Ella Purnell, 27) ist eine Nachfahrin dieser privilegierten Bevölkerungsschicht. Nach einer schrecklichen Tragödie muss sie jedoch ihren heimischen Vault 33 verlassen.

In der Außenwelt, dem sogenannten Wasteland (oder auf Deutsch auch: Ödland), trifft Lucy auf einen mutierten Kopfgeldjäger (Walton Goggins, 52) und auf den jungen Soldaten Maximus (Aaron Moten), der der sogenannten Stählernen Bruderschaft angehört, einer Gruppe hochtechnisierter Krieger.