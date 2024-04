Amazon, Microsoft, Sony und mehr Mit Flatrate zocken: Was aktuelle Gaming-Abos kosten

SpotOn News | 25.04.2024, 20:16 Uhr

Seit einer ganzen Weile müssen sich Gamerinnen und Gamer ihre Videospiele nicht mehr unbedingt kaufen. Es gibt eine ganze Reihe an Abo-Modellen, bei denen man Zugriff auf zahlreiche Titel hat. Ein Überblick über einige der aktuellen Anbieter.

Für viele Gamerinnen und Gamer gibt es kaum schöneres als ein neues Spiel zu starten. Um an Nachschub zu kommen, müssen Fans von Videospielen heute aber nicht unbedingt in einen Laden gehen oder in digitalen Stores einkaufen. Über unterschiedliche Abo-Modelle kommen sie teils zum Festpreis oder ohne Zusatzkosten an Games. Hier eine kleine Auswahl an aktuellen Angeboten. Welche Spiele jeweils im Detail enthalten sind, weitere hier nicht erwähnte Funktionen oder Zusatzangebote und dergleichen gibt es auf den Seiten der jeweiligen Dienste.

Microsofts Game Pass

Mit am bekanntesten dürfte wohl der Game Pass von Microsoft sein, den Nutzerinnen und Nutzer in unterschiedlichen Varianten buchen können. Am PC gibt es den ersten Monat für einen Euro, danach kostetet das Abo 9,99 Euro monatlich. Daneben existieren Konsolen-Varianten (6,99 Euro und 10,99 Euro) sowie ein Ultimate-Modell – nach zwei kostenlosen Wochen für 14,99 Euro im Monat. Enthalten sind wechselnde, oftmals aktuelle Spiele. Regelmäßig gibt es zudem neue Titel für die "Game Pass Core"-Bibliothek.

EA Play

Je nach gewählter Game-Pass-Variante ist darin zudem eine Mitgliedschaft für EA Play enthalten, um auf Spiele von Electronic Arts zugreifen zu können. Ein Abo kann auch einzeln direkt bei dem Publisher gebucht werden – oder etwa ebenso für die PlayStation. Je nach Variante werden hier 5,99 Euro monatlich oder 39,99 Euro im Jahr beziehungsweise 16,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich fällig.

PlayStation Plus

Auch Sony bietet über PlayStation Plus Mitgliedschaften in unterschiedlichen Stufen, bei denen Gamerinnen und Gamer Zugriff zu Spielen erhalten. Im kostengünstigsten Essential-Tarif, je nach gewähltem Zeitraum zwischen 8,99 Euro für einen Monat bis zu 71,99 Euro für ein Jahr, gibt es monatlich neue Spiele für die Sammlung, die während der Mitgliedschaft gespielt werden können. In teureren Stufen – "Premium" bis zu 151,99 Euro für zwölf Monate – kommen unter anderem ein großer Spielekatalog und Ubisoft+-Classics-Titel hinzu.

Amazon Prime Gaming, Luna und Ubisoft+

Mitglieder von Amazon Prime – regulärer Preis 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich, 50 Prozent vergünstigt für Azubis, Studenten und rundfunkbeitragsbefreite Menschen – erhalten unter anderem neben dem Zugriff auf den Streamingdienst Prime Video auch Zugang zu Prime Gaming. Hier gibt es in regelmäßigen Abständen unter anderem kostenlos PC-Games zum Download.

Alternativ bietet der Versandriese auch den Cloud-Gaming-Dienst Luna. Games lassen sich so auf zahlreichen Geräten streamen – darunter am PC, auf dem iPhone oder Android-Smartphone und auf hauseigenen Amazon-Devices. Prime-Mitglieder können auf eine kleine Auswahl an Titeln zurückgreifen, eine deutlich größere Bibliothek gibt es mit Luna+. Nach einem siebentägigen Probezeitraum kostet das Ganze 9,99 Euro monatlich. Daneben kann derzeit auch Ubisoft+ (17,99 Euro monatlich) und ein "Jackbox Games"-Pack (4,99 Euro monatlich) gebucht werden. Der französische Spielehersteller Ubisoft bietet Ubisoft+ unter anderem auch auf seiner Website in zwei Modellen (7,99 Euro und 17,99 Euro im Monat) an.

Humble Choice

PC-Gamer sollten ein Auge auf das sogenannte "Humble Choice" von Humble Bundle werfen. Für 9,99 Euro gibt es hier monatlich mehrere Games, im Regelfall in Form von auf der Plattform Steam einlösbaren Keys. Die Spiele können Kundinnen und Kunden auch bei pausiertem Abo oder nach Kündigung behalten.

Apple Arcade und Google Play Pass

Für alle, die lieber auf dem Smartphone spielen, existiert Apple Arcade und Google Play Pass. Apple Arcade – und damit den Zugang zu mehr als 200 Spielen – gibt es beim Kauf eines unterstützten Geräts für drei Monate gratis. Regulär kostet das Ganze nach einem vierwöchigen Probeabo 6,99 Euro monatlich. Der Play Pass ist entsprechend für Android-Geräte konzipiert. Enthalten sind laut Google mehr als 1.000 Games und Apps für 4,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro im Jahr.