Für "Dexter"-Prequel gecastet Neue Serienrolle für „Grey’s Anatomy“-Star Patrick Dempsey

Patrick Dempsey, der zuletzt im Kinofilm "Ferrari" zu sehen war, übernimmt in "Dexter: Original Sin" eine Rolle. (lau/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 15:10 Uhr

Für die kommende Spin-off-Serie "Dexter: Original Sin" steht ein prominenter Cast-Zugang fest: "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey stößt zur Besetzung, und spielt einen Polizisten.

Der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (58) hat eine neue Serienrolle ergattert. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" meldet, wird der 58-Jährige in der kommenden "Dexter"-Prequelserie "Original Sin" zu sehen sein. Dempseys Figur trägt den Namen Aaron Spencer, und ist Captain der Miami Metro Mordkommission, bei der auch Serienhauptfigur Dexter Morgan (Patrick Gibson, 29) angestellt ist.

Darum geht es in "Dexter: Original Sin"

Die neue Crime-Serie des US-Streamingdienstes Paramount+ spielt im Jahr 1991, und damit 15 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus "Dexter". Der junge Dexter Morgan lernt darin unter der Anleitung seines Vaters Harry (Christian Slater, 54), seinen blutrünstigen Drang zu morden auf diejenigen zu kanalisieren, die es seiner Meinung nach verdient haben, aus der Gesellschaft entfernt zu werden: Verbrecher, Mörder oder Vergewaltiger, die dem Gesetz bislang entkommen konnten. Dabei versucht der junge Dexter, nicht die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zu ziehen – eine besondere Herausforderung, da er auch ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department beginnt.

Patrick Dempseys Charakter Aaron Spencer verbindet in "Dexter: Original Sin" eine jahrzehntelange Beziehung mit Harry Morgan, dem Adoptivvater und Mentor der Hauptfigur. Die erste Staffel der neuen Serie, deren Produktion in diesem Monat in Miami begonnen hat, ist auf zehn Episoden angelegt. Neben den bereits Erwähnten wirken unter anderem Molly Brown, James Martinez und Sängerin Christina Milian vor der Kamera mit.