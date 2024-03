ZDF zeigt drei Folgen Neue „Terra Xplore“-Staffel zum Thema Freundschaften

Jasmina Neudecker hat für die neuen Staffel "Terra Xplore" viele Freundespaare und Experten getroffen. (ae/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 15:05 Uhr

Neben Familie, Kollegen, Nachbarn gehören Freunde für die meisten zum Leben dazu. Doch wie entsteht so eine Freundschaft, wie entwickelt sie sich über die Jahre - und sind womöglich Tiere die besseren Freunde? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die neue Staffel von "Terra Xplore".

Das ZDF hat eine neue "Terra Xplore"-Staffel angekündigt. Moderatorin Jasmina Neudecker (geb. 1987) befasst sich in drei Folgen mit dem Thema "Was Freundschaft mit dir macht". Darin untersucht sie laut Pressemitteilung verschiedene Formen der Freundschaft. Es kommen Experten zu den Fragen zu Wort, wieso Freunde guttun und wie man überhaupt welche finden kann. Die Sendungen werden ab 31. März sonntags ab 18:30 Uhr im ZDF gezeigt, in der Mediathek sind sie bereits verfügbar.

Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in den drei Folgen

Die erste Folge der neuen Staffel beschäftigt sich mit der Frage: Sind Hunde die besseren Freunde? Die Moderatorin begleitet Frieda Krieger und ihren Assistenzhund Aiden im Alltag. Die Veterinärmedizinerin Gwendolyn Wirobski erklärt, warum Hunde so anhänglich sind, und der Biologe und Verhaltensforscher Professor Kurt Kotrschal erläutert, wieso sich Hund und Mensch so ähnlich sind. Aber profitieren wirklich beide Seiten von dieser Freundschaft?

Wie man wahre Freunde findet, beleuchtet die zweite Folge am 7. April. Es werden besondere Freundschaften vorgestellt – wie etwa die des körperlich eingeschränkten Alex Källner und Lovis Wiefelspütz, die gemeinsam auf Weltreise gegangen sind. Mithilfe des Soziologen und Freundschaftsforschers Janosch Schobin will Jasmina Neudecker herausfinden, ob man sich eher Freunde sucht, die einem ähnlich sind, oder die einen ergänzen.

In der finalen Folge am 14. April geht es dann darum, welche Freundschaften einen gesund halten. Denn das gute soziale Kontakte einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit haben, belegen verschiedene Studien. So wirken sie sich zum Beispiel positiv auf das Stresssystem aus, weiß Professorin Dr. Beate Ditzen von der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Langjährige oder sogar lebenslange Freundschaften zu pflegen, ist jedoch gar nicht so einfach. Die amerikanische Psychologin und Anthropologin Alexandra Rosati erklärt, wie sich das Freundschafsverhalten mit dem Alter ändern kann.