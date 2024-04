"Ein glücklicher Umstand" Jackie Chan feiert 70. Geburtstag: Freunde und Kollegen gratulieren

Jackie Chan und Jaden Smith bei der Premiere von "Karate Kid" 2010. (ym/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 08:43 Uhr

Leinwandlegende Jackie Chan hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. In einem nachdenklichen Instagram-Post blickt der Schauspieler auf "62 Jahre" in der Filmindustrie zurück - und erhält Glückwünsche von Kollegen.

Actionstar Jackie Chan (70) hat Grund zu feiern: Am Sonntag, den 7. April, ist der Schauspieler, Filmproduzent und Stuntman 70 Jahre alt geworden. In einem Instagram-Post zeigt sich die Leinwandlegende zu seinem Ehrentag nachdenklich und erinnert daran, dass es für Stuntmen nicht selbstverständlich sei, "alt zu werden".

Video News

Bereits vor seinem runden Geburtstag hätten Freunde ihn jedes Mal wieder daran erinnert: "Jackie, bald ist dein 70. Geburtstag", beginnt der "Karate Kid"- und "Rush Hour"-Star seinen Post, der Chan in verschiedenen Lebensabschnitten seiner 62-jährigen Karriere in der Filmindustrie zeigt. Jedes Mal, wenn der Schauspieler die Zahl gehört habe, habe sein "Herz für eine Sekunde aufgehört zu schlagen". Aber nach diesem kleinen Schock habe sich Chan immer wieder die Worte seines "großen Bruders Sammo Hung" ins Gedächtnis gerufen: "Alt werden zu können, ist ein glücklicher Umstand" – und keine Selbstverständlichkeit für Stuntmen wie ihn, resümiert der Actionstar weiter.

Fans in Sorge um Gesundheit der Material-Arts-Legende

"Ich bin seit 62 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig und ich schätze jeden Moment, denn ich bin in der glücklichen Lage, auch heute noch zu filmen", so Chan weiter in seinem Geburtstags-Post. Der in Hongkong geborene Schauspieler schaffte seinen Hollywood-Durchbruch 1998 mit der Actionkomödie "Rush Hour". Es folgten weitere Blockbuster, die den 70-Jährigen häufig an seine Grenzen brachten: Knochenbrüche, Platzwunden und Co. waren keine Seltenheit.

Erst kürzlich hätten sich Fans und Freunde besorgt zum Gesundheitszustand der Material-Arts-Legende geäußert. Doch der Schauspieler gibt Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen! Es ist nur das Aussehen eines Charakters für meinen neuesten Film. Der Charakter erfordert, dass ich weißes Haar und einen weißen Bart habe, und alt aussehe."

Will Smith gratuliert in einem Instagram-Post

Unter Jackie Chans Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche wieder, darunter auch von "Jackass"-Darsteller Johnny Knoxville (53). Ganz besondere Glückwünsche gibt es außerdem von Hollywood-Star Will Smith (55), der dem "Rush Hour"-Star mit einem Instagram-Beitrag gratuliert.

"Alles Gute zum 70. (wow) Geburtstag mein Junge", schreibt Smith und teilt Fotos, die ihn, Chan und Smith' jüngsten Sohn Jaden (25) am Set von "Karate Kid" aus dem Jahr 2010 zeigen. In seinem Beitrag bedankt sich Smith bei Chan, dass dieser ihm nicht nur dabei geholfen habe, einen seiner "Lieblingsfilme aller Zeiten" zu drehen, sondern auch, dass er ihm dabei geholfen habe, "Jaden aufzuziehen". "Unsere Zeit mit dir in Peking während Karate Kid hat unsere ganze Familie auf ewig beeinflusst. Wir wünschen dir ganz viel Liebe und Offenbarung auf deiner nächsten Reise um die Sonne", so der Schauspieler.

Auch im neusten "Karate Kid"-Film soll Schauspieler Jackie Chan wieder zu sehen sein, zusammen mit Ur-"Karate Kid" Ralph Macchio (62).