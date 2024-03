Pikante Chats wurden aufgedeckt Neue Vorwürfe gegen Christian Horner: Bleibt Geri Halliwell bei ihm?

Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner zu rosigeren Zeiten. (eee/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 16:51 Uhr

Steht Geri Halliwell ihrem Ehemann Christian Horner jetzt noch bei? Gegen den Red-Bull-Teamchef sind nun neue, schwerwiegende Vorwürfe laut geworden. Pikante Chatverläufe zwischen ihm und einer Mitarbeiterin sind an die Öffentlichkeit gelangt.

Red-Bull-Formel-1-Chef Christian Horner (50) steht derzeit weltweit in den Schlagzeilen. Seit einigen Wochen wird dem Ehemann von Spice Girl Geri Halliwell (51) vorgeworfen, sich unangemessen gegenüber einer ihm unterstellten Mitarbeiterin verhalten zu haben. Nun sind anzügliche Chatverläufe an die Öffentlichkeit geraten, die Horner erneut in ein schlechtes Licht rücken. Bleibt seine Ehefrau dennoch bei ihm?

Video News

Wie "The Sun" berichtet, ist die Sängerin am Donnerstag (29. Februar) zu ihrem Mann nach Bahrain geflogen, wo am kommenden Wochenende der Saisonauftakt in der Formel 1 stattfindet. Horner hält sich seit Mittwoch im Rennstall in Bahrain auf. Laut Bericht soll Halliwell sich aber gerade in der Luft befunden haben, als die Chatnachrichten zwischen Horner und der Mitarbeiterin öffentlich geworden waren.

Red Bull hat Beschwerde gegen Horner abgewiesen

Dabei war die Beschwerde gegen Horner erst am vergangenen Mittwoch (28. Februar) nach mehreren Untersuchungen abgewiesen worden, wie Red Bull in einem Statement bestätigt hatte. Weiter hieß es: "Die beschwerende Partei hat das Recht, Berufung einzulegen. Red Bull ist überzeugt, dass die Untersuchung fair, gründlich und unbefangen war."

Geri Halliwell ist "gedemütigt"

Mehreren Insidern zufolge soll Halliwell nach dem Freispruch "erleichtert und ermutigt" gewesen sein, berichtet "DailyMail". Die Anschuldigungen gegen ihren Ehemann hätten sie "gedemütigt". Es sei das erste Mal in acht Jahren, dass ihre Ehe auf der Kippe stehe. Horner soll die Vorwürfe gegen ihn vehement abgestritten haben. Wie die Sängerin nun auf die Chatverläufe reagiert hat, ist bislang nicht bekannt. Fotos, die "The Sun" vorliegen, zeigen Horner jedoch am Freitagnachmittag lächelnd bei der Arbeit im Formel-1-Rennstall.

Christian Horner und Geri Halliwell hatten im Mai 2015 geheiratet, nachdem sie zuvor im November 2014 ihre Verlobung bekannt gegeben hatten. Im Januar 2017 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Aus einer vorherigen Beziehung brachte Halliwell noch eine Tochter mit in die Ehe.