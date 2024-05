Darum dreht sich der Streifen Neues Projekt für Sandra Hüller: Sie dreht mit Willem Dafoe

Sandra Hüller und Willem Dafoe werden wohl im Herbst gemeinsam vor der Kamera stehen. (wue/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 19:49 Uhr

Der nächste Film für die angesagte Schauspielerin Sandra Hüller: Noch in diesem Jahr soll sie zusammen mit Willem Dafoe für "Late Fame" drehen.

Sandra Hüller (46) hat angeblich ein weiteres Projekt an Land gezogen. Noch 2024 wird die deutsche Schauspielerin offenbar mit Hollywood-Star Willem Dafoe (68) drehen. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Die beiden sollen demnach zwei der Hauptrollen in "Late Fame" übernehmen. Regie führen wird Kent Jones, der unter anderem schon für das Drama "Diane" verantwortlich war. Das Drehbuch werde aus der Feder von Samy Burch stammen, die etwa auch den Spielfilm "May December" mit Julianne Moore (63) und Natalie Portman (42) mitgeschrieben hat.

Im Herbst sollen Hüller und Dafoe drehen

Die Dreharbeiten werden laut des Berichts im Herbst in New York City beginnen. Weitere Darstellerinnen und Darsteller werden noch nicht genannt. Alleine die Besetzung von Hüller und Dafoe dürfte jedoch bereits für Aufsehen sorgen.

Sandra Hüller überzeugte zuletzt unter anderem in "The Zone of Interest" und "Anatomie eines Falls", für den sie bei den Oscars als beste Hauptdarstellerin sowie für den Golden Globe nominiert war. Dafoe war sogar schon vier Mal für den Goldjungen vorgeschlagen – für "Platoon", "Shadow of the Vampire", "The Florida Project" und "Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit".

"Late Fame" soll demnach die Geschichte von Ed Saxberger, gespielt von Dafoe, erzählen. Saxberger hat vor langer Zeit einen Gedichtband verfasst, der jedoch nie großes Interesse erweckte. Eine Gruppe junger Künstler, darunter auch die von Hüller verkörperte Gloria, entdeckt jedoch sein Werk wieder. Der Film werde "die illusorische Wirkung des Lobes auf die Seele und die verweilende geisterhafte Präsenz der Vergangenheit, ob sie nun eingebildet ist oder in lebhafter Erinnerung", erforschen.